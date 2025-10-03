UCLG, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, katil İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırımın 2. yılında zulme sessiz kalmamak için yeni bir kampanya başlattıklarını açıkladı. Başkan Altay, bir aylık maaşını, ayrıca Büyükşehir’e ait tüm şirketlerin 1 günlük cirolarını Kızılay aracılığıyla Gazze’ye bağışlayacaklarını açıkladı.KONYA (İGFA) - UCLG, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İsrail’in Gazze’deki soykırımının ikinci yılında bir yardım kampanyasını başlattıklarını duyurarak 7’den 70’e herkesi bu kampanyaya katılmaya davet etti.

“ÖZGÜR BİR FİLİSTİN İÇİN TÜM GAYRETİMİZİ SEFERBER EDİYORUZ”

Katil İsrail rejiminin tüm insanlığın vicdanında derin yaralar açtığını ifade eden Başkan Altay, terör devleti İsrail’in uyguladığı soykırımın tarihin kirli sayfalarına adını yazdırdığını söyledi.

Başkan Altay, “Bu soykırım sonucu 65 bine yakın Gazzeli kardeşimiz şehit olmuş, çoğu çocuk olmak üzere 500’e yakın Gazzeli ise açlıktan hayatını kaybetmiştir. Zulmün arşı titrettiği bu coğrafyada her çığlık, her gözyaşı bize adaletin, merhametin ve dayanışmanın ne kadar olduğunu yeniden hatırlatmaktadır. Bizler Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı zulmü yüreğimizin derinlerinde hissediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletlerde bir kez daha mazlum Filistinlilerin sesi olmuş, dünya beşten büyüktür diyerek adeta intifada ilan etmiştir. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu katliamların son bulması, kalıcı barışın sağlanması ve nehirden denize özgür bir Filistin için tüm gayretimizi seferber ediyoruz” diye konuştu.

“1 AYLIK MAAŞIMI VE BELEDİYEMİZE AİT ŞİRKETLERİN 1 GÜNLÜK CİROSUNU GAZZE’YE BAĞIŞLIYORUZ”

Başkanlığını yürüttüğü Dünya Belediyeler Birliği ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği başta olmak üzere tüm platformlarda bu meseleyi en üst düzeyde dile getirerek katil İsrail’in adalete hesap vermesi ve bölgede yeniden huzurun sağlanması için çaba gösterdiklerine dikkat çeken Başkan Altay, “Ancak ‘sözlerin en güzel fiiliyata dönüşendir’ diyerek Gazzeli kardeşlerimiz için yeni bir seferberliğe vesile olmak istiyoruz. Bu kapsamda 1 aylık maaşımı Kızılay aracılığıyla Gazze’ye bağışlayacağımı ilan ediyorum. Ayrıca şehrimizde faaliyet gösteren belediyemize ait tüm şirketler 1 günlük cirolarını, yönetici arkadaşlarımız ve belediye personelimiz de gönlünden geçeni Gazze’ye bağışlayacaktır. Ben tüm belediyelerimizi, şehrimizde faaliyet gösteren şirketleri, kadını, erkeği, çocuğu yaşlısıyla 7’den 70’ye tüm hemşehrilerimi bu iyilik ve dayanışma kervanına katılmaya çağırıyorum. Bizler medeniyetimizin bize öğrettiği paylaşma ve dayanışma ruhuyla bu çağrıyı yalnızca kendi şehrimize değil, tüm belediyelerimize, tüm şirketlerimize ve ülkemizin her ferdine yöneltiyoruz. Birlik olursak zalim kaybeder, mazlum kazanır. Gelin mazlum Filistin halkının yaralarını saralım. İnsanlığın onurunu hep birlikte ayağa kaldıralım” ifadelerini kullandı.