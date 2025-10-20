Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir Hastanesi – Stadyum Tramvay Hattı ikinci etap çalışmaları kapsamında TÜMOSAN Kavşağı’nda yol genişletme ve düzenleme çalışmasına başladıklarını, Otogar Kavşağı’na da 28 Ekim Salı günü başlayacağını açıkladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesi - Stadyum Tramvay Hattı 2. Etap çalışmaları kapsamında yol genişletme çalışmaları yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya tarihinin en önemli ulaşım yatırımlarından olan Şehir Hastanesi - Stadyum Tramvay Hattı’nın birinci etabında belediye olarak çalışmaları hızla sürdürdüklerini belirterek, ikinci etapla ilgili çalışmalara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca başlandığını söyledi.

Yeni Sanayi Sitesi’nden Stadyum’a kadar devam edecek Şehir Hastanesi - Stadyum Tramvay Hattı ikinci etabı kapsamında TÜMOSAN Kavşağı’nda yol genişletme ve düzenleme çalışmalarına başladıklarını belirten Başkan Altay, Otogar Kavşağı’ndaki çalışmaların ise 28 Ekim Salı günü başlayacağını ifade etti.

Başkan Altay, “Şehir Hastanesi - Stadyum Tramvay Hattımızın ikinci etabı kapsamında iki yeni köprülü kavşak inşası, iki köprülü kavşakta revizyon, ayrıca 3 tane de yaya üst geçidi yapımı bulunuyor. Bu kapsamda ilk olarak şehrimizin en önemli kavşaklarından olan TÜMOSAN Kavşağı’nda çalışmalara başladık. 28 Ekim Salı günü de Otogar Kavşağı’nda çalışmalara başlayacağız. Kavşakların çevresinde şerit genişletmeleri yapılacak, bağlantı yolları yeniden düzenlenecek ve trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanacak. Çalışmaları trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için etaplar halinde sürdürüyoruz. Raylı sistem çalışmamız tamamlandığında Şehir Hastanesi’nden Stadyum’a kadar kesintisiz bağlantı sağlarken kavşaklardaki trafik yoğunluğunu da azaltmış olacağız. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun” dedi.