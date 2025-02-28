Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı, sosyal bilimler alanındaki kurum ve kuruluşların arasında iş birliği imkânlarının odağa alındığı “Sosyal Bilimler İş Birliği Toplantısı” düzenledi. KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA) tarafından “Sosyal Bilimler iş Birliği Toplantısı” gerçekleştirildi.

Sosyal İş Birliği Toplantısı’na, üniversitelerin sosyal bilim enstitüleri, edebiyat, sosyal ve beşeri bilim ve siyasal, turizm fakülte temsilcileri, sosyal bilim meslek yüksek okulları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal Bilim Liseleri ile Proje Anadolu İmam Hatip Okulları’nın yöneticileri katıldı.

ÖNEMLİ KONULAR ELE ALINDI

Yenilikçi ve sürdürülebilir çalışmalar ortaya koyan SİA’nın gerçekleştirdiği toplantıda, nitelikli bilimsel çalışmaların saha odaklı ve iş birliğiyle yürütülmesi için paydaşlara düşen roller ve sosyal bilimler alanında akademik yazım-yayıncılık faaliyetlerin yürütülmesi konuları ele alındı.

SİA’nın, yürüttüğü destek programları ve ulusal/uluslararası projelerinin tanıtıldığı Sosyal İş Birliği Toplantısı’nda, sosyal bilimler alanındaki kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği imkânları odağa alınırken öğrencilere yönelik akademik destek programlarının yaygınlaştırılması, ortak projelerin geliştirilmesi ve saha çalışmalarının yapılması gerektiği üzerine de fikir alışverişi yapıldı.

SOSYAL BİLİMLER İŞ BİRLİĞİ TOPLANTISI, KİLİT ADIMLAR ATILMASINA ZEMİN HAZIRLADI

Projelerin kültürel hafızaya katkı sağlayacak şekilde tasarlanması gerektiği vurgulanan toplantıda sosyal bilimler alanında daha güçlü iş birliklerinin yürütülmesi için verimli bir istişare ortamı oluşturuldu. Alanın gelişimi konusunda kilit adımlar atılmasına zemin hazırlandı.