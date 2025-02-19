Turizm ve İş Dünyasını Geliştirme Derneği TURİDER ev sahipliğinde gerçekleştirilen kahvaltılı istişare toplantısında sektör temsilcileri bir araya geldi. Konya turizminin gelişimi için iş birlikleri konuşuldu, yeni projeler değerlendirildi.KONYA (İGFA) - Turizm ve İş Dünyasını Geliştirme Derneği (TURİDER) nin ev sahipliğinde, Konya Ramada Otelde gerçekleştirilen kahvaltılı istişare toplantısı, sektörün önemli isimlerini bir araya getirdi.

Toplantıya Turizm ve İş Dünyası Geliştirme Derneği (TURİDER) Başkanı Seda Kuşvuran, İl Kültür Turizm Müdürü Mehmet Yünden, Konya Büyükşehir Belediyesi Tanıtım ve Turizm Şube Müdürü Süleyman Sayan, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Turizm Birimi Müdürü Gürbüz Çoban, TUGAFED Genel Başkanı ve Konya Aşçılar Dernek Başkanı Yılmaz Seçim, Türkiye Turizm Gazetecileri ve Yazarları Derneği Temsilcisi Bekir Karakuş, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Kara, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mete Sezgin, Necmettin Erbakan Üniversitesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Bilim, NEÜ Turizm Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Can Özcan, Konya Turizm Meslek Lisesi Müdürü A. Suat Öztürk, Turizm Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Esat Uçar, İl Kültür Turizm Müdürü Turizm Şube Şefi Ramazan Baştuğ, Otel yöneticileri, acente işletmecileri ve profesyonel turist rehberleri, TURİDER Yönetim Kurulu ve üyeleri katıldı.

Toplantıda Konya turizminin mevcut durumu, karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri ele alındı. Sektör temsilcileri, turizmin geliştirilmesi adına yapılabilecek iş birlikleri ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Turizmin bölge ekonomisine katkısı, tanıtım çalışmaları, sürdürülebilir turizm politikaları ve Konya'nın uluslararası turizm pazarında daha fazla yer alması için gerekli adımlar masaya yatırıldı.

Özellikle kültürel ve inanç turizmi konusunda Konya’nın sahip olduğu potansiyelin daha verimli kullanılması gerektiği vurgulandı. Sektör paydaşları, şehirdeki turistik mekanların daha iyi tanıtılması ve turistlerin şehirde daha uzun süre kalmalarını sağlayacak projeler geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca gastronomi turizminin de Konya için önemli bir değer olduğu belirtilerek, yerel mutfağın tanıtımına yönelik yeni etkinlikler planlandı.

Ayrıca, TURİDER Konya turizmine nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla Mevlana Kalkınma Ajansının desteği ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi iş birliği ile bir proje yürütüyor. Bu proje kapsamında, turizm sektörüne yönelik eğitim ve mesleki gelişim programları düzenlenerek sektörde kalifiye iş gücünün artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında, turizm öğrencilerine yönelik staj ve uygulamalı eğitim imkanları sağlanarak mezunların doğrudan sektöre kazandırılması amaçlanıyor.

Toplantının sonunda, turizm sektörünün gelişmesi için daha sık bir araya gelinmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı. Katılımcılar, gelecekte benzer organizasyonların düzenlenerek turizm paydaşlarının sürekli iletişim halinde olması gerektiğini belirtti. TURİDER, önümüzdeki süreçte turizmin gelişimi için yeni projeler ve etkinlikler planlamaya devam edecek.