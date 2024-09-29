Konya'da Selçuklu Belediyesi sürdürdüğü yol genişletme ve sıcak asfalt çalışmaları ile dış mahallelerin yol kalitesini ve ulaşım konforunu arttırıyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe merkezinin yanı sıra dış mahallelerde de vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımı için çalışmalarını yoğun bir tempo ile sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda Tepekent ve Söğütözü Mahallesi arasındaki bağlantı yolunda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Toplam uzunluğu 12 bin 500 metre olan yolun 2 bin 200 metrelik kısmının geçtiğimiz yıl sıcak asfaltını tamamlayan ekipler bu yıl da 2 bin 300 metre alanda sıcak asfalt serimi yaptı. Çalışmalarla mülkiyet ve orman sınırları haricinde alanda yol genişliği 8 metreye çıkarıldı. Tepekent-Söğütözü bağlantı yolundaki çalışmalar tamamlandığında toplam 24 bin ton imalat gerçekleştirilmiş olacak.

Selçuklu’da merkez ve dış mahalle ayrımı yapmaksızın fiziki belediyecilik çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “2024 yılı hizmet planlaması kapsamında dış mahallerimizde yol ve ulaşım standardını yükseltmek için ekiplerimiz özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede sorumluluk alanımız içerisinde yer alan mahallelerimizde hem ana yoldan dış mahalleye giden yolların, hem de dış mahallelerimizin kendi aralarındaki bağlantı yollarının standardını genişletiyor ve sıcak asfalt çalışması yapıyoruz. Geçen yıl asfaltlamaya başladığımız Tepekent ile Söğütözü Mahalleleri arasındaki bağlantı yolunda planlamalarımız dahilinde çalışmalarımız devam ediyor. Selçuklu’da dış mahallelerimizin altyapısını güçlendirmek ve hemşehrilerimizin yaşam konforuna da katkı sağlamak için ortak akıl ve işbirliği çerçevesinde en iyiyi hedefleyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.