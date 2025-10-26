Konya'da Selçuklu Belediyesi, hizmete sunduğu günden bu yana başarılı bir şekilde sürdürdüğü Yaşlı Bakım Hizmeti ile yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan vatandaşların yanında oluyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Evde Yaşlı Bakım Hizmeti’ni sürdürmeye devam ediyor. Bu uygulama ileSelçuklu’da ikamet eden 65 yaş üstü, ekonomik olanakları düşük, bakım ihtiyacı olan ve yalnız yaşayan yaşlılara evlerinde bakım hizmeti veriliyor.2010 yılından bu yana başarıyla devam eden uygulama, Konya'da ilk olma özelliği taşırken Türkiye’de de birçok belediyeye örnek oluyor.

Bu kapsamda yaşlı bakım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların Selçuklu Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurması gerekiyor. Yapılan incelemeler sonucunda bakıma ihtiyacı olduğu tespit edilen vatandaşlara evinde hizmet sunuluyor. Yaşlı Bakım sertifikası olan personeller tarafından yaşlıların ev temizliği yapılırken kişisel bakım ihtiyaçları da karşılanıyor. Ayrıca görevli hemşireler tarafından rutin şeker, tansiyon, kolesterol ölçümü yapılan yaşlıların, enjeksiyon, yara bakımı, pansuman, serum gibi müdahale gereken durumları da düzenli olarak yapılıyor.

Selçuklu Belediyesi olarak sosyal belediyecilik alanında bu tür hizmetlere önem verdiklerini vurgulayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu’dabaşımızın tacı olan büyüklerimizinyalnız olmadıklarını hissettirmek ve dualarını almak bizim için büyük bir mutluluk. Bu hizmetimizleyaşlılarımıza hem destek oluyor hem de onların yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Yaşlıya hürmet bereket vesilesidir. Onların en hassas oldukları bu dönemdeyanı başlarında olmak, ihtiyaçlarını karşılamak, hayır dualarını almak bize Allah'ın rızasını kazandıracak en önemli kazanımlardan. Bu vesile ile Evde Yaşlı Bakım hizmeti ile bugüne kadar birçok vatandaşımızın önemli ihtiyaçlarına çözüm olduk. Bundan sonraki süreçte de bakıma muhtaç olan büyüklerimizin yanında olmaya ve onların dualarını almaya devam edeceğiz” diye konuştu.