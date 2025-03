Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, geleneksel hale gelen “Selçuklu Aile Bayramlaşması” programında belediye personeli ile bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesindeSelçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda belediye personeli ile bir araya gelerek bayramlaştı.

Bayramlaşma törenine Başkan Pekyatırmacı’nın yanı sıra Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, İlçe Jandarma Komutanı Uğur Çakar’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve belediye başkan yardımcıları katıldı.

Başkan Pekyatırmacı,“ Bayram sevincini birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla hep birlikte yaşayacağız inşallah”

Başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının son günlerinin yaşandığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Oruçlarımızı tuttuk, ibadetlerimizi yaptık ve huzur içerisinde bir bayrama daha erişiyoruz. Bizlere bu güzel günleri yaşatan rabbimize sonsuz şükürler olsun. Ramazan ayı, sabrın, şükrün, paylaşmanın ve merhametin en güzel örneklerini yaşadığımız bir zaman dilimiydi, yarından sonra ise, bu ibadetlerin meyvesi olan bayram sevincini birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla hep birlikte yaşayacağız inşaallah.Bu vesileyle Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, Yüce Rabbimden bizleri daha nice bayramlara sağlıklı, sıhhatli bir şekilde ailelerimizle birlikte kavuşturmasını diliyorum” dedi.

“Selçuklu Vizyonumuzu eğitimden, sağlığa, altyapıdan spora kadar her alanda ortaya koyduk”

Geçtiğimiz yıl mart ayında gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimlerinde vatandaşlarımızın teveccühüyle yeniden iş başına geldiklerini ve yeni bir döneme başladıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı,“ Görev yaptığımız süre boyunca Selçuklumuz için; çok kıymetli kaymakamlarımız,

meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve mesaiarkadaşlarımızın da katkıları ve gayretleriyle birbirinden önemli icraatlar gerçekleştirdik.Kadim medeniyetten aldığımız güçle hiç yılmadan, yorulmadançalışmalarımızı sürdürdük. Selçuklumuzu daha yaşanabilir, daha modern ve daha güçlü bir ilçe haline getirebilmek amacıyla birbirinden değerli projelere hep birlikte imza attık.Eğitimden, sağlığa, spordan emniyete, altyapıdan çevre düzenlemesine, kültür ve sanattan turizme kadar her alanda Selçuklu Vizyonumuzu ortaya koyduk.Selçuklumuza yeni sosyal tesisler, sağlık tesisleri, eğitim tesisleri ve spor tesisleri kazandırdık. Yollarımızı iyileştirdik, parklarımızı güzelleştirdik,sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk.Çok büyük bir özveri neticesinde de Selçuklumuzu yıldızı parlayan bir ilçe konumuna getirdik. İşte bütün bu başarılı hizmetlerin ardında, sizlerin emeği ve alın teri var.Sizinle birlikte adeta et ve tırnak gibiyiz, hep birlikte güçlüyüz ve hep birlikte Selçukluyuz. Bundan sonra da Allah’ın izniyle güçlü olmaya devam edeceğiz inşallah.Ben göstermiş olduğunuz emekleriniz için buradan her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun diyorum. Yeri gelmişken şunu da belirtmek istiyorum. Selçuklumuz için gösterdiğiniz bu gayretler, bu çalışmalar sadece Konya'da yaşayan hemşehrilerimiz tara ından değil, özellikle Konya dışından gelenmisafirlerimiz tarafından çok beğeniliyor ve takdir ediliyor. Bunun için de sizlere ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Çünkü biz büyük bir aileyiz ve bu aile, Selçuklu’yu geleceğe taşıyacak güce fazlasıyla sahip”

Başkan Pekyatırmacı sözlerini Değerli Selçuklu Ailesi;Az önce de ifade ettiğim gibi, bugüne kadar hep birlikte çok önemli işlere imza attık. Şimdi, önümüzde yeni bir dönem, yeni hedefler ve yepyeni projeler var.Selçuklu Vizyonumuzun ışığında eskisinden çok fazla çalışarak ve azim göstererek, yine aynı inanç ve kararlılıkla, gece gündüz demeden, yılmadan yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve Selçuklumuzu daha da ileriye taşıyacağız inşallah.Bu süreçte her birinizin katkısı, fikri ve emeği bizim için çok kıymetli. Çünkü biz büyük bir aileyiz ve bu aile, Selçuklu’yu geleceğe taşıyacak güce fazlasıyla sahip.Şimdi el ele vererek, hizmet aşkımızı daha da büyütmenin, Selçuklumuzu hem Türkiye’nin hem de Dünya’nın örnek alacağı hizmetlerle taçlandırmanın vakti.Yolumuz açık, gücümüz bir, hedefimiz büyük!Rabbim bizleri hayırlı işlerimizde muvaffak eylesin inşallah.

Sözlerimi sonlandırırken Selçuklu Aile Bayramlaşması programımızda bizlerle birlikte olduğu için başta sayın kaymakamımız ve meclis üyelerimiz olmak üzere değerli müdürlerimize muhtarlarımıza ve siz değerli mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum.Sizlerin ve kıymetli ailelerinizin ramazan bayramını tekrar tebrik ediyor tüm hazirunu sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum…