Konya Selçuklu Belediyesi, dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Konya’nın ve Selçuklu’nun turizm potansiyeli ile kültürel değerlerini tanıtıyor.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi, bu yıl 28.’si düzenlenerek kapılarını ziyarete açan EMITT’teyerini aldı. İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 5-7 Şubat günleri arasında gerçekleştirilen fuarda Selçuklu Belediyesi standında dünyanın ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden fuara gelen binlerce ziyaretçiye Konya ve Selçuklu’nunturizm potansiyeli, tarihi ve kültürel mirası anlatılıyor.Stantta Avrupa’nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve binlerce yıllık tarihi geçmişi sahip Sille Mahallesi tanıtılıyor.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: “ANADOLU’NUN PARLAYAN YILDIZI SELÇUKLU’YU HER PLATFORMDA TANITMAK İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ”

Emanetçisi olmakla gurur duydukları kadim medeniyet Selçuklu’yuEMITT’te temsil ettiklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Anadolu’nun parlayan yıldızı olan Selçuklu’yu her platformda tanıtarak ulusal ve uluslararası alanda bilinirliliğini artırmak adına çaba gösteriyoruz.

Bu anlamda dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan EMITT de Konya ve Selçuklumuzun tanıtılmasına vesile oluyor. Standımıza gelen ziyaretçilerimize yaptığımız çalışmalar ve turizm faaliyetlerimizle ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. Konya Tropikal Kelebek Bahçemiz, turistlerin Mevlana Müzesi’nden sonra en çok ziyaret ettiği mekanlardan biri.

Tropikal Kelebek Bahçemize gelen misafirlerimiz kelebeklerin kozadan pupa haline geçişini ve kelebeğe dönüşümüne şahitlik ediyor. Ayrıca tropikal bir iklimde yer alan bitkileri de görme imkanına sahip oluyorlar. Bunun için küçük ve büyük yaştan herkese kelebeklerin bu olağanüstü serüvenini görmelerini tavsiye ediyorum.

Yine ilçemiz sınırları içerisinde yer alan binlerce yıllık tarihe sahip Sille Mahallemiz bulunuyor. Sille eski dönemlere ait bir açık hava müzesi olarak hem yerli hem de yabancı misafirlerimizin gezebilecekleri, bütün kültürlerin buluşma noktası olan bir mekanı içerisinde barındırıyor.Sille’mizde camilerimizle, hamamlarımızla, müzelerimizle ve tüm tarihi dokularımızla yaptığımız faaliyetleri, çalışmaları tüm misafirlerimize göstermek istiyoruz.

Tabii bunların yanında Konyamızda tarihi ve turistik birçok zenginliklerimiz var. Hem dini hem doğa hem de kültür turizmi anlamında çok sayıda gezilip görülmesi gereken zenginlikler var. Biz de bu zenginliklerimizi en iyi şekilde tanıtma gayreti içerisindeyiz. Herkesi bu güzellikleri yerinde görmeye Konyamıza, Selçuklumuza davet ediyorum” dedi.