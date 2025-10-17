Konya Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaklaşan kış mevsimi öncesinde ilçe genelinde bulunan park ve bahçelerin bakım çalışmalarına ağırlık verdi.

KONYA (İGFA) - Havası, doğası ve yeşil alanlarıyla Türkiye’nin önde gelen ve marka ilçelerinden biri olan Meram’ın parkları, bahçeleri, koruluk ve piknik alanları başta olmak üzere tüm yeşil alanlarında kışa hazırlık ve bakım çalışmaları yapılıyor.

Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde ağaçların bakımları yapılıyor, budama ve peyzaj işlemleri gerçekleştiriliyor.

Öte yandan sezon boyunca parklarda zarar gören çocuk oyun alanları, kent mobilyaları ve kameriyeler de onarılıyor. İlçe genelinde yürütülen bu çalışmalarla hem kışın olumsuz hava koşullarına karşı dayanıklılık artırılıyor hem de bahar aylarında Meram’ın yeşil dokusunun daha canlı bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

BAŞKAN KAVUŞ; “YEŞİL ALANLARI HEM KIŞIN ZORLU ŞARTLARINA HEM DE BAHARA HAZIRLIYORUZ”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yürütülen çalışmaların yalnızca bakım amaçlı değil, aynı zamanda doğanın sürdürülebilirliği açısından da büyük önem taşıdığını belirtti. Kavuş, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Meram’da tüm yıl boyunca devam eden bakım çalışmalarımız sonbaharın gelişiyle birlikte şehirdeki park ve bahçelerde daha kapsamlı bir şekilde hız kazandı. Meram’ı daha da güzelleştirmek, estetik değer katmak ve ilkbaharda ağaçların daha gür bir şekilde yeşermesi için yapılan sonbahar bakımları ekiplerimz tarafından ilçenin dört bir yanında yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Farklı bir ifadeyle kışa hazırlık amacıyla yapılan bu çalışmalar, yeşil alanlarımızı daha dayanıklı hale getiriyor.”

BAŞKAN KAVUŞ; “MERAM’IN YEŞİL DOKUSU HER GEÇEN GÜN DAHA DA GÜÇLENİYOR”

Yapılan çalışmaların ilçenin en önemli marka değeri olan ‘yeşil alanların’ korunması adına önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, “Meram, tarih boyunca doğasıyla, havasıyla ve yeşil alanlarıyla öne çıkan bir ilçemiz oldu. Biz de bu mirası korumak için büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz ağaç budama ve yaprak temizliğine, çim biçme çalışmalarından gübreleme ve toprak yenileme işlemlerine, kışa dayanıklı çiçeklendirme ve bitki dikimlerinden sulama sistemleri bakımına kadar geniş bir yelpazede çalışıyoruz. Amacımız parklarda ve bahçelerde bulunan ağaçlarımızı her mevsimin gerektirdiği iklim koşullarına göre hazırlayarak ilçenin yeşil dokusunu güçlendirmek.” diye konuştu.