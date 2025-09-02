Konya'da Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Zabıta Haftası dolayısıyla Suriçi Çarşısı Zabıta Amirliği’nde ekipleriyle bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Zabıta Haftası dolayısıyla Suriçi Çarşısı Zabıta Amirliği’ni ziyaret etti.

Ziyaretinde zabıta personeliyle bir süre sohbet eden Başkan Kavuş, teşkilatın toplum düzeni ve şehir hayatındaki önemine dikkat çekti. Zabıta Teşkilatı’nın iki yüzyıla yaklaşan yaşıyla Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olduğunun altını çizen Başkan Kavuş, Meram Belediyesinde görev yapan zabıtaların haftasını kutlayarak, tüm zabıta personeline sağlıklı ve başarılı bir çalışma hayatı diledi.

Başkan Kavuş, hafta dolayısıyla yaptığı açıklamada zabıtaların gece gündüz demeden vatandaşların huzuru, sağlığı ve güvenliği için çalıştığını vurgulayarak; “Her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası, fedakâr zabıta personelimizin emeklerini hatırlamak açısından anlamlı bir haftadır.Sürekli sahada olan zabıta ekiplerimiz; şehirlerimizin huzuru, düzeni ve esenliği için büyük gayret sarf etmektedir. Vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve düzenli bir yaşam sürmesi için özveriyle çalışan tüm zabıtalarımıza teşekkür ediyor, Zabıta Haftalarını kutluyorum.” görüşlerine yer verdi. Zabıta teşkilatının belediyeciliğin sahadaki en önemli temsilcilerinden biri olduğunu da belirten Başkan Kavuş, “Zabıta, yerel yönetimlerin kıymetli bir parçası, adeta omurgasıdır. Belediyemizin işiten kulağı, gören gözü olan zabıtalarımız, hem vatandaşlarımız hem de esnafımız için bir güven köprüsü konumundadır. Meram’da da aynı gayret ve özveriyle görevlerini sürdürmektedirler” diye konuştu.