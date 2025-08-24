Konya'da Karatay Belediyesi Kültür Yayınları’ndan çıkan “Boncuklu Höyük ve Çatalhöyük; 10.000 Yıllık Mutfak Kültürü” adlı kitap, yalnızca Boncuklu Höyük ve Çatalhöyük'ün mutfak kültürünü değil, aynı zamanda söz konusu dönemlerin yerleşim biçimlerini, tarımın ve hayvancılığını, beslenme ve daha birçok konuyu ayrıntısıyla ele alıyor.KONYA (İGFA) - Mutfak sanatları ve gastronomi yayıncılığının evrimini şekillendiren bu eserle Şef Ulaş Tekerkaya; en seçkin şeflerin, yazarların ve vizyonerlerin bir araya geleceği 26 – 30 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Gourmand Dünya Aşçılık Kitapları Ödüllerine davet edildi.

Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde yapılacak olan programda Tekerkaya, yaptığı bu eşsiz çalışma ile 1995–2025 yılları arasında “Gıda Kültürü” kategorisinde “En İyilerin En İyisi” ödülüne layık görüldü. Bu ödülün şahsına ait bir başarı olmadığını belirten Şef Ulaş Tekerkaya; “Bu başarı Anadolu’nun 10 bin yıllık kültürünü geleceğe taşımaya gönül veren herkesin ortak gururudur. 2022’de İsveç’te ‘Best of the World’ ile başlayan yolculuğumuz, Kasım 2025’te Riyad’da ‘Best of the Best’ ile taçlanıyor. Bu güzel ödülle yaşadığım sevinci, ülkem ve kültürümüz adına paylaşmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Ulaş Tekerkaya; “Bu büyük başarının gerçekleşmesinde verdikleri desteklerden dolayı Karatay Belediye Başkanı Sayın Hasan Kılca ile kıymetli ekibine en içten şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca kitabın hazırlanma sürecinde emeği, bilgisi ve katkısıyla yanımda olan editörüm Dr. Mustafa Akturfan, Prof. Dr. Ümit Sormaz, Arkeolog Numan Çakmak, Boncuklu Höyük ve Çatalhöyük kazı ekipleri ile desteğini esirgemeyen tüm dostlarıma gönülden teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, hem ülkemiz hem de gastronomi bilimi için eşsiz bir kaynak olduğunu ifade ederek “Boncuklu Höyük ve Çatalhöyük; 10.000 Yıllık Mutfak Kültürü” kitabı ile bu toprakların mutfak kültürünü geleceğe aktarmayı amaçladıklarını söyledi.