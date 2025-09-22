Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Konya Valisi İbrahim Akın ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 25 farklı ülkeden Türkiye burslusu öğrencilerin eserlerinin yer aldığı Hüsn-i Hat, Tezhip, Minyatür, Kalem İşi ve Ebru sergisinin açılışına katıldı.KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi Karatay Sanat Merkezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Nigarhane Sanat ve Medeniyet Derneği iş birliğiyle yürütülen Konya Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsamında eğitim alan öğrenciler, dönem sonu eserlerini sergiye taşıdı.

Türkiye burslusu öğrencilerin 16 haftalık yoğun bir programla hazırladıkları çalışmaların yer aldığı serginin açılışına; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Oğuz Tunç, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Ali Fuat Baysal, Karatay Sanat Merkezi’nde yürütülen proje sayesinde 25 farklı ülkeden gelen Türkiye burslusu öğrencilerin geleneksel sanatlarla buluştuğunu söyledi.

16 haftalık eğitim programı sonucunda öğrencilerin hazırladıkları eserlerin sergilendiğini kaydeden Baysal, programa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Konya Valisi İbrahim Akın ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti. Öğrencilerin farklı coğrafyalardan geldiğine dikkat çeken Baysal, “Kamerun, Senegal, Özbekistan, Kazakistan, Afganistan, Libya, Fas gibi pek çok ülkeden gençlerimiz burada eğitim alıyor. Onlara hem hat, tezhip, minyatür, kalem işi ve ebru gibi geleneksel sanatlarımızı öğretiyoruz hem de Konya’nın yaşam kültürünü tanıtıyoruz.” şeklinde konuştu.

Eğitimlerin sadece sanatla sınırlı kalmadığını vurgulayan Baysal, “Öğrencilerimiz hem sanat hem de kadim kültürümüzün bütün unsurlarını öğreniyor. Biz bu süreçten memnunuz, öğrencilerimiz de bizden memnun.” diye konuştu. Baysal, sözlerini şöyle tamamladı: “Karatay Sanat Merkezi’nde eğitimler; üniversite, sivil toplum ve belediye desteğiyle yürütülmekte olup, akademik ve pratik çalışmalar bir arada sürdürülüyor. Bu iş birliği, öğrencilerin gelişimi açısından son derece kıymetli.”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, serginin 25 farklı ülkeden gelen öğrencilerin eserlerinden oluştuğunu belirterek, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

Başkan Kılca, sergiye katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Konya Valisi İbrahim Akın’a teşekkür ederek, “Değerli Bakan Yardımcımıza ziyaretleri için teşekkür ediyor, hemşehrilerimizi ve şehrimize gelen misafirlerimizi bu özel sergiyi görmeye davet ediyorum.” dedi.