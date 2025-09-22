Konya'da DOSD MERAM ‘Gelenekten Geleceğe’ anlamlı bir köprü kurdu. Down sendromlu çocukların yüzü geleneksel oyunlarla güldü.KONYA (İGFA)- Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi’nde eğitim gören özel bireyler, üç gün devam eden ‘+1 Farkla Gelenekten Geleceğe’ projesi kapsamında kültürel oyunlarla buluştu. Etkinlik, down sendromlu bireyleri hem eğlendirip hem de yeni yetenekler kazandırırken üniversiteli gönüllü gençlere de empati, gönüllülük ve farkındalık bilinci kazandırdı.

Meram Belediyesi öncülüğünde faaliyetlerini sürdüren Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD Meram), özel gereksinimli bireylerin hayatına dokunan önemli bir projeye daha ev sahipliği yaptı. İki gün süren ‘+1 Farkla Gelenekten Geleceğe’ projesi, Down sendromlu bireylerin sosyal-duygusal ve bilişsel gelişimlerini desteklerken; üniversiteli gönüllü gençlere de empati, gönüllülük ve farkındalık bilinci kazandırdı.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Down ve Otizm Sosyal Topluluğu, Maltepe Üniversitesi, Medipol Üniversitesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi özel eğitim bölümleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı ÜNİDES Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde hem geleneksel hem de bilişsel oyunlar aracılığıyla kültürel mirasın aktarımı sağlandı. Programın ilk günü, açılış konuşmalarının ardından, misafir öğrenciler için DOSD Meram’ın tanıtım gezisiyle başladı. Ardından atölyelerle özel bireyler ve özel eğitim bölümü öğrencileri arasında ilk etkileşimler kuruldu. Empati çalışmaları, iletişim teknikleri ve vaka örnekleri üzerinden sahaya hazırlık yapıldı.

Etkinliğin ikinci günü ise oyun şöleniyle devam etti. Daha sonra geleneksel oyunlar atölyesinde seksek, yağ satarım bal satarım, mendil kapmaca, körebe, yakartop, halat çekme ve topaç boyama gibi oyunlarla keyifli vakit geçirildi. Bilişsel oyunlar bölümünde ise hafıza kartları, renk eşleştirme, hikâye tamamlama ve dikkat geliştirme oyunları özel bireylerin gelişim düzeylerine uygun olarak uygulandı. Günün finalinde düzenlenen +1 Oyun Turnuvası, gönüllüler ile özel bireylerin karışık gruplar halinde yarıştığı eğlenceli bir kapanış etkinliğine sahne oldu. Katılımcılara “+1 Farkla Kazanan Gülümseme” madalyaları, teşekkür belgeleri ve küçük hediyeler takdim edildi. Proje, üçüncü gün düzenlenen Konya kültürel gezisiyle sona erdi. Katılımcılar şehrin tarihi ve kültürel değerlerini yerinde görme fırsatı buldu.

Eğitim ve etkinliklere katılan üniversiteli gönüllü öğrenciler, etkinliğe hayran kaldı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da etkinlik ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Meram Belediyesi olarak en kıymetli yatırımlarımızdan biri olan DOSD Meram aracılığıyla, Down sendromlu bireylerimizin hayatlarına dokunmaya devam ediyoruz. Burada sadece özel bireylerimizin değil, ailelerinin de mutluluklarına tanıklık ediyoruz. Onların sevinci, bizim de sevincimizdir. Bu merkez aracılığıyla bugüne kadar çok önemli eğitimler, etkinlikler ve projeler hayata geçirildi. ‘+1 Farkla Gelenekten Geleceğe’ projesi de bunlardan biri oldu" diyerek emeği geçen üniversitelerimize, gönüllülerimize, hocalarımıza ve ailelerimize yürekten teşekkür etti.”