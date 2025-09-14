Konya Karatay Belediyesi, halk sağlığını önceleyen çalışmalarıyla tam buğday ekmeği tüketimini 7 kat artırdı.KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi, halk sağlığını önceleyen çalışmalarıyla tam buğday ekmeği tüketimini 7 kat artırdı. Gıda mühendisleriyle sahada yürütülen bilgilendirme faaliyetleri, fiyat indirimi ve anket çalışmaları sayesinde tam buğday ekmeği hem sofralara hem de günlük alışkanlıklara yerleşti.

Karatay Belediyesi, vatandaşların halk sağlığını korumak için birçok çalışma yürütürken, tam buğday ekmeği fiyatında yaptığı indirim de ilgiyi önemli ölçüde artırdı.

Gıda mühendisleri tarafından yürütülen memnuniyet anketlerinde vatandaşların büyük çoğunluğu uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşların talepleri doğrultusunda ürün çeşitliliğinde de artış olacak. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan “Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası” kapsamında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

TAM BUĞDAY EKMEĞİ İÇİN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR

Kampanyanın daha geniş kitlelere ulaşması için ilçedeki billboardlar, ekmek satış noktaları ve belediyenin sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen tanıtımlar da sürüyor. Bunun sonucunda yemekhaneler, öğrenci yurtları, okullar ve toplu tüketim yapan kuruluşlardan gelen talep dikkat çekici biçimde arttı.

TAM BUĞDAY EKMEĞİ KARATAY’DAN TAM NOT ALDI

Karatay Belediyesi’nin tam buğday ekmek tüketimini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaları vatandaşlardan tam not aldı. Halk Ekmek büfelerinden tam buğday ekmeği alan vatandaşlar, hem lezzet hem de fiyat açısından oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

Vatandaşlar, tam buğday ekmeğinin doğal ve daha sağlıklı oluşunun kendileri için tercih sebebi olduğunu ifade ederek, “Ekmek hem tadı hem kıvamı hem de pişmesiyle oldukça güzel. Aynı zamanda fiyatı da çok uygun. Bu hizmeti bizlere sunduğu için belediyemize ve başkanımız Hasan Kılca’ya teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Bilgilendirme çalışmalarının önemine dikkat çeken vatandaşlar, “Daha önce tam buğday ekmeğinin faydaları konusunda çok bilgimiz yoktu. Belediye ekiplerinin bilgilendirmeleri sayesinde bu konuda bilinçlendik ve tüketimi artırdık. Özellikle şeker hastalarına faydalı olduğunu öğrendiğimiz için sağlığımız için tercih ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Muhammet Ali Kaplan isimli vatandaş, tam buğday ekmeğinin eski ekmeklerin tadını andırdığını belirterek, “Daha sağlıklı ve çok lezzetli.” dedi.

Bir diğer vatandaş Murat Bulut ise şeker hastalığı sebebiyle tam buğday ekmeğini tercih ettiklerini ifade ederek, “Hem sağlığımız için faydalı hem de fiyat açısından uygun. Belediyemizin bu hizmetinden oldukça memnunuz.” diye konuştu.

KILCA: KARARLILIĞIMIZDAN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, tam buğday ekmeği tüketimini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarda gıda mühendisleri ve anketlerin önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kampanyanın başarısında gıda mühendislerinin ve anket çalışmalarının büyük rol oynadığını vurguladı. “Gıda mühendislerimiz vatandaşlarımızla birebir görüşmeler yapıyor, memnuniyet anketleri düzenliyor ve sahada bilgilendirme çalışmaları yürütüyor. Bu sayede üretim planlamamızı vatandaşlarımızın taleplerine göre şekillendiriyoruz” dedi.

Kılca, çalışmaların sürdürülebilir olması için gayret ettiklerini belirterek, “Hedefimiz sadece kampanya süresince değil, uzun vadede kalıcı bir bilinç oluşturmaktır” ifadelerini kullandı.