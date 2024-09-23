Ahilik Haftası kapsamında Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ve birliğe bağlı oda başkanları Konya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ile bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Yönetimi ve oda başkanları 37. Ahilik Haftası kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Büyükşehir Taş Bina’da gerçekleşen ziyarette konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, ahiliğin bir Türk-İslam sentezi olduğunu belirtti. Uzbaş, “Konya’mızda elhamdülillah bunu hep birlikte en güzel şekilde yaşatıyoruz. Büyükşehir olarak oda başkanlarımızla son derece koordineli ve uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Bu uyumlu çalışma için teşekkür ediyorum. Ahilik Hafta’nızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ise, “Konya ahiliğin makamı. Dolayısıyla tüm oda başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimiz vatandaşımız için elinden gelen gayreti gösteriyor. Odamızın içerisindeki meslek dallarının gelişmesi adına Büyükşehir Belediyemizin diğer illere örnek olduğuna şahitlik ediyoruz. Bu manada Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve sizlere çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu yıl 37’ncisi kutlanacak Ahilik Haftası kapsamında 24 Eylül Salı günü Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Konya protokolünün ve esnafların katılımıyla Ahilik Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Ardından tarihi Bedesten Çarşısı'nda Şed Kuşatma töreni yapılacak. Ahilik Haftası Konya’da 29 Eylül’e kadar çeşitli etkinlikle kutlanacak.