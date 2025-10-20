Konya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nin 6'ncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Darüşşafaka Lassa’yı 69-94 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.KONYA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı’nın bileği bükülmüyor.

Ligde yenilgi yüzü görmeyen sarı siyahlı takım, 6.haftada İstanbul deplasmanında Darüşşafaka Lassa ile karşı karşıya geldi.

Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda oynanan mücadelede rakibine adeta göz açtırmayan sarı-siyahlılar, 69-94’lük skorla kazanarak 6’da 6 yaptı.

Karşılaşmada rakibine baştan sona üstünlük kuran Büyükşehir, tüm periyotları önde tamamladı. İlk periyodu 20-27 önde kapatan sarı-siyahlılar devreye 41-51’lik avantajla girdi. Üçüncü periyotta farkı açan Konya temsilcisi, final periyoduna 56-71 önde girdi. Son bölümde de rakibine sadece 13 sayı şansı tanıyan Konya Büyükşehir Belediyespor, parkeden 69-94’lük farklı galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Büyükşehir Belediyespor, puanını 12’ye yükseltti.

Konya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, ligin 7. haftasında 26 Ekim Pazar günü saat 16.30’da taraftarı önünde iLab Basketbol’u ağırlayacak.