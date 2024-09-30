Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü” dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, huzurevlerinde kalan büyüklerimiz Mevlana Türbesi’ni ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü” dolayısıyla huzurevlerinde kalan büyüklerimiz için etkinlik gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından düzenlenen etkinlikte huzurevleri sakinleri rehber eşliğinde Mevlana Türbesi’ni ziyaret etti.

Etkinliğe katılarak manevi bir gün geçiren büyüklerimiz, bu anlamlı günde kendilerini unutmadığı için Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, huzurevlerinde kalan büyüklerimizin sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla düzenlediği bu tür etkinliklerle, büyüklerimizin hem fiziksel hem de psikolojik olarak desteklenmesini amaçlıyor.

