Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı konut satış verilerinde göre geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1’lik artış yaşandığını açıkladı. Denge Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Latif Aksoy, “Yabancılara yapılan konut satışları incelendiğinde, toplam yabancıya konut satış sayısının önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21 azaldığı görülüyor.” dedi.İSTANBUL (İGFA) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı konut satış verilerinde göre geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1’lik artış yaşandığını açıkladı. Verileri değerlendiren Denge Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Latif Aksoy, “Yabancılara yapılan konut satışları incelendiğinde, toplam yabancıya konut satış sayısının önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21 azaldığı görülüyor.” dedi. Aksoy, Türk vatandaşlarının yurt dışı gayrimenkul alımın da üst üste dördüncü ayda da rekor kırıldığına dikkat çekti.

TÜİK verilerine göre Şubat 2025, son beş yılın en yüksek konut satışı gerçekleşen şubat ayı oldu. Konut satışlarının genellikle yılın son aylarında ortalamanın üzerinde bir sıçrama yaptığını ve yeni yıl itibarıyla Aralık- Ocak geçişlerinde genellikle yarı yarıya azaldığını ifade eden Denge Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Latif Aksoy, “Önceki beş yılın istatistikleri incelendiğinde ülkemizde ayda ortalama 120 bin adet konut satışı kaydedildiği ve şubat aylarında ortalama 94 bin 000 adet satış yapıldığı görülüyor.

Aslında şubat ayı özellikle mevsimsel etkilerle yıllık ortalamanın altında satışın gerçekleştiği bir ay olarak istatistiklerde yer alsa da 2025 yılının ilk iki ayındaki konut satış istatistiklerine bakarak güçlü bir çıkış yaptığını söyleyebiliriz. Şubat ayları içinde bundan daha yüksek satış sayısının olduğu tek ay; konut kampanyalarının olduğu, kredi faizlerinin yüzde 0,79 seviyelerinde seyrettiği 2020 döneminde yaşanmıştı.” dedi.