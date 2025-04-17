Berkin Kaya'nın sahibi olduğu Berton Medya tarafından komedi dünyasının usta isimlerini bir araya getirdiği “Baldız” filmi, zengin kadrosu ve neşeli hikayesiyle 18 Nisan Cuma günü seyircisiyle buluşacak.İSTANBUL (İGFA) - Hamdi Alkan’ın yönettiği, Oya Başar, Asuman Dabak, Ayşegül Asar, Pedro Karami, Damla Arslanalp ve Emel Müftüoğlu’nun rol aldığı komedi filmi “Baldız”, 18 Nisan 2025 Cuma günü A90 Pictures dağıtımıyla Berton Medya tarafından vizyona giriyor.

USTA OYUNCULARLA KAHKAHA DOLU BİR MACERA

Türk sinemasında komedi türünün iddialı yapımlarından biri olmaya hazırlanan film, kız kardeşinin yabancı bir erkekle evlenmesini engellemeye çalışan bir ablanın eğlenceli hikâyesini konu alıyor.

Yapımcılığını Ayşegül Asar ve Berkin Kaya’nın üstlendiği filmin senaryosu Kamuran Süner’e ait.

TEKNİK KADRO VE PRODÜKSİYON KALİTESİYLE ÖNE ÇIKIYOR

'Baldız'ın teknik ekibi de filmin iddiasını güçlendiriyor. Görüntü yönetmenliğini Mustafa Özlüdağ, kurgu yönetmenliğini Aykut Yıldırım, uygulayıcı yapımcılığı ise İhsan Taş yaptı.

Post prodüksiyonu London Post tarafından tamamlanan film, görsel estetiği ve akıcı kurgusuyla seyirciye kaliteli bir sinema deneyimi sunmayı hedeflerken, komedi severleri de kahkahaya boğmaya hazırlanıyor.