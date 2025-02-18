Türkiye’nin önde gelen çocuk kitabı yazarlarından Dilek Yardımcı, Keşan’da Özel Aden Koleji öğrencileri ile buluştu. Kolejde, “Tablete Elveda, Hayata Merhaba” projesi hayata geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Özel Aden Koleji’nde imza ve söyleşi etkinliğine katılan Dilek Yardımcı’ya okul öğrencileri büyük ilgi gösterdi.

Öğrenciler, Dilek Yardımcı kitaplarını imzalatmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Hayal Sözleşmesi, Hayallerin Ötesinde, Hayalden Gerçeğe, Zıpır Gizli Görev ve Zıpır Özgürlük Peşinde kitaplarının yazarı Dilek Yardımcı, Aden Koleji öğrencileri ile buluşmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek, Aden Koleji Kurucu Temsilcisi Mustafa Bezbaş ve Okul Genel Müdürü Ahmet Altın ile Ortaokul Müdürü Öznur Aksoy Kireç, Türkçe öğretmenleri Seçil Aytaç ve Erkan Bilkiç’e teşekkür etti.

“ÖĞRENCİLERE ‘KOB VİRÜSÜ’ AŞILAMAK İSTİYORUM

Zıpır kitabının gerçek bir hayat hikayesi ve kahramanı olan köpeğin İpsala’nın Pazardere köyünde yaşadığını anlatan Dilek Yardımcı, kitabı burada yaşadıklarından esinlenerek yazdığını söyledi. Yardımcı, Zıpır’ın memleketinde olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Yardımcı, konuşmasında çocuklara Kitap Okuma Bağımlılığı yani KOB virüsü aşılamak istediğini belirterek, çocukların kitap okuma alışkanlığı edinmelerinin önemine vurgu yaptı.

Aden Koleji Kurucu Temsilcisi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mustafa Bezbaş ise Dilek Yardımcı gibi önemli bir yazarı Aden Koleji’nde ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

Çocukların tabletten başını kaldırıp, kitap okumalarını amaçladıklarını belirten Bezbaş, "Bu nedenle ‘Tablete Elveda, Hayata Merhaba’ ismiyle bir dizi etkinlik çalışması planladık. Bunun ilk ayağı olarak çok değerli yazarımız Dilek Yardımcı’yı okulumuzda misafir ederek, öğrencilerimizle buluşturduk. Öğrencilerimiz de kendisine çok yakın ilgi gösterdi. Bu durum hepimizi mutlu ediyor. Çocuklarımız kitaba ve hayata kucak açmalı. Bunun için çabalıyoruz. Dilek Yardımcı hanımefendiye ve bu etkinlikte emeği geçen tüm kadromuza teşekkür ediyorum" diye konuştu.