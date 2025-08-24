Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal ve hayvansal üretimi desteklemeye yönelik projelerine hız kesmeden devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yumurta tavukçuluğunun geliştirilmesi ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması amacıyla geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği “Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi” kapsamında bu yıl da çiftçilere yüzde 50 hibeli 16 bin tavuk ve kümes ekipmanı desteği sağlandı.

Yaklaşık 16 Atak-S cinsi yerli tavuk, tavuk yemi ve kümes ekipmanı üreticilere teslim edildi. Şu ana kadar üreticilere toplam 60 bin tavuk desteği verilmiş oldu.

SAĞLIKLI BESLENME KÜLTÜRÜNE DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen ve Türkiye Tarım Şehirleri Birliği tarafından ödüle layık görülen “Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi”, üreticilere yüzde 50 hibeli 16-18 haftalık Atak-S cinsi yerli tavuk desteği sağladı. Tavuklar yılda en az 280 gün yumurtlama özelliğe sahip. Bu destekle sağlıklı ve doğal yumurtaların üretimi teşvik edilerek hem çiftçilerin yüzü gülecek hem de sağlıklı beslenme kültürüne katkı sağlanacak.

YEM VE EKİPMANLAR TAESLİM EDİLDİ

Proje çerçevesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın biyogüvenlik kurallarına uygun Kanatlı Hayvan İşletme Tescil Belgesi ile talepte bulunan üreticilerden şartlara uyanlara yüzde 50 hibeli toplam 16 bin tavuk dağıtıldı. Yumurta öncesi ve sonrası için toplam 100 bin kilogram tavuk yemi, çeşitli sayılarda yemlik, folluk, suluk ve ise daha önce üreticilere teslim edilmişti.

KENTE GİDİŞ ÖNLENECEK

Doğal ortamlarda beslenen ve hastalıklara dirençli yerli ve milli Atak-S yarka tavuklar, gelecek kuşaklar için sağlıklı bir dünyada yaşama ve sağlıklı beslenme hakkının savunulmasına da katkı sağlayacak. Kırsal kalkınmaya ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması amaçlanan proje ile ayrıca kırsaldan kente gidişin engellenmesi ve kentten kırsala geri dönüşün teşvik edilmesi de hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında üreticilere daha önce toplam 60 bin tavuk ile çeşitli sayılarda tavuk yemi, çeşitli sayılarda kümes, askılı yemlik ve suluk, folluk, çeltik ve su deposu desteğinde bulunmuştu.

ÜRETİCİLER MEMNUN: “BÜYÜKŞEHİR YANIMIZDA”

Eseler Mahallesi’nde üretim yapan Rahmi Portakal, “Yerli ırk tavuklar çok kaliteli ve üretken. Büyükşehir’in desteğiyle çiftliğimizi büyütüyoruz” dedi. Siyami Portakal ise, “Tavuklar çok sağlıklı, teknik destek de alıyoruz. 200 tavuktan günlük 190 yumurta alıyoruz. Büyükşehir çok profesyonel çalışıyor” ifadelerini kullandı.