Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde 5.000 metreküplük içme suyu deposunu tamamlayarak devreye aldı.KOCAELİ (İGFA) - Aynı bölgede inşa edilen içme suyu terfi merkezi de tamamlanarak hizmete girdi. Bölgede ikinci bir 5.000 metreküplük içme suyu deposu ile 3.000 metreküplük içme suyu deposunun yapım çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

SU YÖNETİMİNDE GELECEĞE YATIRIM

Küresel ısınma, iklim değişikliği ve artan nüfus baskısıyla birlikte içme suyu kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tahir Büyükakın’ın “dirençli şehir ve sürdürülebilir su yönetimi” vizyonu çerçevesinde içme suyu yatırımlarına hız kesmeden devam eden İSU Genel Müdürlüğü, 2024 yılı yatırım programı kapsamında kent genelinde kapasitesi 50 metreküpten 5.000 metreküpe kadar değişen toplam 38 yeni içme suyu deposu inşa ederken uzun vadeli su yönetimi açısından stratejik öneme sahip olan bu yatırımlarını 2025 yılında da aralıksız devam ettiriyor.

KÖRFEZ’DE ALTYAPI GÜÇLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda bölgede inşa edilen 3.000 metreküplük içme suyu deposunun betonarme imalatları devam ederken hazne odasına ait perde kalıp imalatı ise tamamlanmak üzere. Aynı bölgede yapımı devam eden 5.000 metreküplük içme suyu deposunda ise elektrik ve mekanik imalatlar sürüyor. Önümüzdeki günlerde su tutma işlemleri gerçekleştirilecek depo, bu ay içerisinde devreye alınacak. Ayrıca bölgede inşa edilen içme suyu terfi merkezi de haziran ayında devreye alınarak hizmet vermeye başladı. Tüm bu yatırımlar, Körfez ilçesinde içme suyuna erişimi daha kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir hale getiriyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KOCAELİ İÇİN

İSU Genel Müdürlüğü, içme suyu yatırımlarını sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamak için değil, aynı zamanda gelecekte yaşanabilecek kuraklık risklerine karşı proaktif bir yaklaşımın parçası olarak değerlendiriyor. Körfez ilçesinde yürütülen depo ve terfi merkezi projeleri, sürdürülebilir su yönetiminin somut örneklerinden biri olarak öne çıkarken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de bu alandaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Başkan Tahir Büyükakın’ın vizyonuyla hayata geçirilen altyapı yatırımları sayesinde Kocaeli, iklim değişikliğine karşı daha dirençli bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.