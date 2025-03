Kocaeli Büyükşehir, kadınların gücünü her alanda kutluyor. İtfaiyecilikten gazeteciliğe, zabıtadan veterinerliğe kadar farklı mesleklerdeki kadınlar, görevlerini başarıyla yerine getiriyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir, kadınların her alanda gösterdiği gücü takdir ediyor ve bu değeri yalnızca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde değil, her gün gösteriyor. Belediyede görev yapan 2 bin 851 kadın personel, her geçen yıl artan oranlarla Kocaeli’nin gelişimine büyük katkı sağlıyor.

KADIN ÇALIŞANLAR İLE GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına her alanda değer ve önem veriyor. Mutlu, istekli ve özverili personelleri sayesinde başarılı işlere imza atan Büyükşehir Belediyesi, kadın çalışanları ile hem farkını ortaya koyuyor hem de gücüne güç katıyor. Birçok meslek grubu altında kadınları istihdam eden Büyükşehir, onların emek ve azimleri ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

KADIN ÇALIŞAN SAYISINDA YÜZDE 70’LİK ARTIŞ

Büyükşehir’de son 5 yılda kadın çalışan sayısında yüzde 70 oranında bir artış kaydedildi. Belediyenin hukuk işlerinin yüzde 70’i kadın personeller tarafından yürütülürken, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndaki personelin yüzde 89’u kadınlardan oluşuyor. Bu oranlar, Büyükşehir’in kadına verdiği değeri ve önemi açık bir şekilde ortaya koyuyor.

KADINLAR, BELEDİYENİN HER ALANINDA İZ BIRAKIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde kadınlar yalnızca ofislerde değil; sokaklarda, sahada ve zorlu iş kollarında da görev alıyor. İtfaiye ekiplerinden mühendislik departmanlarına, veterinerlikten temizlik işlerine kadar geniş bir yelpazede görev yapan kadın personel, şehrin her alanında söz sahibi. Kadınların, en zorlu alanlarda bile gösterdiği başarılar, toplumsal cinsiyet eşitliğine olan kararlılığın en somut örnekleri arasında yer alıyor.