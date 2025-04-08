Dede Korkut Platformu tarafından Türkiye genelinde düzenlenen öykü yarışmasının, Türkiye birincileri ve 81 il birincisi belli oldu.
Yarışmada Türkiye birincisi, ikincisi, üçüncüsünün yanı sıra İstanbul’dan ilk on ve her ilden il birincisi seçildi.
Yarışmanın ödülleri 10 Nisan saat 10.00’da Haliç Kongre merkezinde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.
Dede Korkut platformu tarafından Türkiye genelinde düzenlenen öykü yarışmasında her il birincisi İstanbul’a geldi. İstanbul’da aileleriyle birlikte ağırlanan öğrenciler için dört günlük İstanbul turu düzenleniyor.
Perşembe günü Haliç Kongre Merkezinde Turan’a doğru Dede Korkut şenliği düzenlenecek. Mehteran gösterisi, Alperen Kekilli Polis Haftası kutlaması ve Azerin Konseriyle devam edecek programın ardından Türkiye birincisine 50.000,ikincisine 40.000,üçüncüsüne 30.000 TL ödül ve katılım sertifikaları verilecek.
Türkiye genelinde tüm Lise düzeyi okullarda yapılan Özüm Sözüm Dede Korkut Turan'a Doğru Öykü yarışmasını Türkiye birincisi İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi, Türk Telekom Şehit Nabioğlu Anadolu Lisesinden Burak İnce oldu.
Türkiye ikincisi Osmaniye Şehit Hayrettin Mennan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Azra Çarpanalı oldu.
Türkiye Üçüncüsü Nevşehir,Merkez Şehit Demet Sezen Güzel sanatlar Lisesinden Kadriye Eslem Soylu oldu.
İstanbul’dan 10 kişi İl birincisi oldu.
İSTANBUL 1.LERİ
1-Cevahir Ceren GÜRPINAR-SANCAKTEPE ANADOLU LİSESİ
2-Tuana Nisa CENNET -ATİLLA URAS ANADOLU LİSESİ
3-Nisa GÜVEN-NİŞANTAŞI RÜŞTÜ UZEL KIZ MTAL
4-Burak İNCE-TÜRK TELEKOM ŞEHİT MURAT NAİBOĞLU AND.LİSESİ
5-Eren ARDUÇ-TOGEMDER ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU
6-Büşra Öznur ÇAKICI-NEVZAT AYAZ ANADOLU LİSESİ
7-Azra Nur GÜLTEKİN -SANCAKTEPE ANADOLU LİSESİ
8-Ilgın Naz TUNCEL-ÇAMLICA KIZ LİSESİ
9-Sude Nas SAYHAN-NİŞANTAŞI RÜŞTÜ UZEL KIZ MTAL
10-Toprak Deniz BUDAK -KASIMPAŞA ANADOLU LİSESİ
Özüm Sözüm Dede Korkut Turan'a Doğru Öykü Yarışması İl birincileri.
SAMSUN 1.
İkbal YILMAZ-ATAKUM ANADOLU İHL
SİVAS 1.
Batuhan Eren ALTUNTAŞ-İHRAMCIZADE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
RİZE 1.
Hasan TOPÇU-RİZE ANADOLU LİSESİ
SAKARYA 1.
Hüseyin ARAZ-SAKARYA ANADOLU LİSESİ
TEKİRDAĞ 1.
İrem COŞKUN-SEVAL AHMET ÇETİN FEN LİSESİ
KIRŞEHİR 1.
Mete BAYRAKTAR-MUCUR ŞEYH EDEBALİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ADANA 1.
Simanur ÖZBEK-YÜREĞİR KARŞIYAKA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
AFYONKARAHİSAR 1.
Ayşegül ÇANKIR-TOKİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
ANTALYA 1.
Diren Eylem ERDEM-MANAVGAT ANADOLU LİSESİ
ANKARA 1.
Azra ÖZABUŞ-BAŞKENT ANADOLU LİSESİ
AYDIN 1.
Pelinsu BİLGİN-NAZİLLİ 50.YIL TİCARET VE MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ
GAZİANTEP 1.
Zeliha BARAKLI-İSTANBUL GAZİANTEPLİLER ANADOLU LİSESİ
MANİSA 1.
Rümeysa TAŞDÖNER-ALAŞEHİR ŞEHİT EFKAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
BAYBURT 1.
Feyzanur BİNBİR-MİLLİ İRADE ANADOLU LİSESİ
IĞDIR 1
Sedanur MANAZ-BESTİ AYDENİZ KIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ŞIRNAK 1.
Ezgi BASAN-ŞIRNAK ANADOLU LİSESİ
ADIYAMAN 1.
İrem Su BAĞCI-ADIYAMAN FEN LİSESİ
ELAZIĞ 1.
Ümmüseleme ERDOĞAN-KEBAN ÇOK PROGRAMLI ANADOLULİSESİ
MALATYA 1.
Muhammed Akif TUNCEL-YEŞİLYURT ANADOLU LİSESİ
MARDİN 1.
Elif ATASEVER-AZİZ ÖNEN KIZ ANADOLU LİSESİ
BİNGÖL 1.
Meryem UMUT-ADAKLI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
ERZİNCAN 1.
Doğa GÜZEL-ERZİNCAN LİSESİ
BİTLİS 1.
Eylül Seçil BAYIL-ADİLCEVAZ ANADOLU LİSESİ
MUŞ 1.
Elif Şevval Nur KARTAL-MUŞ ANADOLU LİSESİ
HAKKARİ 1.
Secem SELÇUK-HAKKARİ ANADOLU LİSESİ
BURDUR 1.
Mehmet Tuğra ATASOY-KARAMANLI HAKAN SEVİM FEN LİSESİ
HATAY 1.
İsmail KAHRAMANOĞLIU-HATAY BESİM ÖMER AKALIN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
KONYA 1.
ABDÜLCEMAL AYDINLI-BEYŞEHİR CAHİT ZARİFOĞLU ANADOLU LİSESİ
BALIKESİR 1.
Eylül Nisa ÖNEL-ALTINEYLÜL FEN LİSESİ
İZMİR 1.
Fadime BÖLÜK-CUMHURİYET ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
ESKİŞEHİR 1.
Duru TEKELOĞLU-GAZİ MUSTAFA KEMAL ANADOLU LİSESİ
KOCAELİ 1.
Liva Rojin YANGIN-24 KASIM ANADOLU LİSESİ
MERSİN 1.
Sultan Sanem TAŞAR-ERTUĞRUL GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
KASTAMONU 1.
Elif TELLİ-ARAÇ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
BOLU 1
ALPEREN ALTUNÖZ-TURGUT ÖZAL ANADOLU LİSESİ
ÇORUM 1.
MELİH KADİR SARI-OSMANCIK CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ
KAHRAMANMARAŞ 1.
İrem YILDIZ-AKŞEMSETTİN MTAL
ISPARTA 1.
Nisa Nur KARAKOÇ-ATABEY ANADOLU LİSESİ
BURSA 1.
Sema DOĞAN-BURSA KIZ LİSESİ
DENİZLİ 1.
RAVZA NUR SARIKAYA-SERVERGAZİ ANADOLU LİSESİ
AKSARAY 1.
Cemre Su OZAN -ULUIRMAK TURİZM MTAL
UŞAK 1.
Yağmur GÜNDÜZ-ŞEHİT ABDULKADİR KILAVUZ ANADOLU LİSESİ
NEVŞEHİR 1.
Kadriye Eslem SOYLU-MERKEZ ŞEHİT DEMET SEZEN GÜZEL SANATLAR LİSESİ
ORDU 1.
Zeynep Ceylin AKSOY-ORDU ANADOLU LİSESİ
MUĞLA 1.
Elif Kayra KARAÇAY-FETHİYE BELEDİYE FEN LİSESİ
VAN 1.
Aleyna AVCI-ERCİŞ FEN LİSESİ
TRABZON 1.
Hatice SÜRGÜN-OF FEN LİSESİ
YALOVA 1.
İkra KARADAĞ-YALOVA LİSESİ
KIRIKKALE 1.
Kübra ARSLAN-ŞEHİT ALPARSLAN YAZICI KIZ AİHL
ZONGULDAK 1.
Yusuf Naim YILMAZ-ZONGULDAK FEN LİSESİ
OSMANİYE 1.
Azra ÇARPANALI-ŞEHİT HAYRETTİN MENNAN KIZ AİHL
ŞANLIURFA 1.
Yağmur KAYA-ŞANLIURFA KIZ ANADOLU LİSESİ
GÜMÜŞHANE 1.
Meldanur MERAL-ALİ FUAT KADİRBEYOĞLU ANADOLU LİSESİ
KAYSERİ 1.
Döne CERAN-TACETTİN VELİ KIZ AİHL
KIRKLARELİ 1.
Serra GÖRGEY-DEMİRKÖY ANADOLU LİSESİ
TOKAT 1.
Mehmet Akif DURMUŞ-TOKAT BORSA İSTANBUL SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
DÜZCE 1.
Özge TANRIVERDİ-GÜMÜŞOVA ANADOLU LİSESİ