Dede Korkut Platformu tarafından Türkiye genelinde düzenlenen öykü yarışmasının, Türkiye birincileri ve 81 il birincisi belli oldu.

Yarışmada Türkiye birincisi, ikincisi, üçüncüsünün yanı sıra İstanbul’dan ilk on ve her ilden il birincisi seçildi.

Yarışmanın ödülleri 10 Nisan saat 10.00’da Haliç Kongre merkezinde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

Dede Korkut platformu tarafından Türkiye genelinde düzenlenen öykü yarışmasında her il birincisi İstanbul’a geldi. İstanbul’da aileleriyle birlikte ağırlanan öğrenciler için dört günlük İstanbul turu düzenleniyor.

Perşembe günü Haliç Kongre Merkezinde Turan’a doğru Dede Korkut şenliği düzenlenecek. Mehteran gösterisi, Alperen Kekilli Polis Haftası kutlaması ve Azerin Konseriyle devam edecek programın ardından Türkiye birincisine 50.000,ikincisine 40.000,üçüncüsüne 30.000 TL ödül ve katılım sertifikaları verilecek.

Türkiye genelinde tüm Lise düzeyi okullarda yapılan Özüm Sözüm Dede Korkut Turan'a Doğru Öykü yarışmasını Türkiye birincisi İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi, Türk Telekom Şehit Nabioğlu Anadolu Lisesinden Burak İnce oldu.

Türkiye ikincisi Osmaniye Şehit Hayrettin Mennan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Azra Çarpanalı oldu.

Türkiye Üçüncüsü Nevşehir,Merkez Şehit Demet Sezen Güzel sanatlar Lisesinden Kadriye Eslem Soylu oldu.

İstanbul’dan 10 kişi İl birincisi oldu.

İSTANBUL 1.LERİ

1-Cevahir Ceren GÜRPINAR-SANCAKTEPE ANADOLU LİSESİ

2-Tuana Nisa CENNET -ATİLLA URAS ANADOLU LİSESİ

3-Nisa GÜVEN-NİŞANTAŞI RÜŞTÜ UZEL KIZ MTAL

4-Burak İNCE-TÜRK TELEKOM ŞEHİT MURAT NAİBOĞLU AND.LİSESİ

5-Eren ARDUÇ-TOGEMDER ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU

6-Büşra Öznur ÇAKICI-NEVZAT AYAZ ANADOLU LİSESİ

7-Azra Nur GÜLTEKİN -SANCAKTEPE ANADOLU LİSESİ

8-Ilgın Naz TUNCEL-ÇAMLICA KIZ LİSESİ

9-Sude Nas SAYHAN-NİŞANTAŞI RÜŞTÜ UZEL KIZ MTAL

10-Toprak Deniz BUDAK -KASIMPAŞA ANADOLU LİSESİ

Özüm Sözüm Dede Korkut Turan'a Doğru Öykü Yarışması İl birincileri.

SAMSUN 1.

İkbal YILMAZ-ATAKUM ANADOLU İHL

SİVAS 1.

Batuhan Eren ALTUNTAŞ-İHRAMCIZADE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

RİZE 1.

Hasan TOPÇU-RİZE ANADOLU LİSESİ

SAKARYA 1.

Hüseyin ARAZ-SAKARYA ANADOLU LİSESİ

TEKİRDAĞ 1.

İrem COŞKUN-SEVAL AHMET ÇETİN FEN LİSESİ

KIRŞEHİR 1.

Mete BAYRAKTAR-MUCUR ŞEYH EDEBALİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ADANA 1.

Simanur ÖZBEK-YÜREĞİR KARŞIYAKA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

AFYONKARAHİSAR 1.

Ayşegül ÇANKIR-TOKİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

ANTALYA 1.

Diren Eylem ERDEM-MANAVGAT ANADOLU LİSESİ

ANKARA 1.

Azra ÖZABUŞ-BAŞKENT ANADOLU LİSESİ

AYDIN 1.

Pelinsu BİLGİN-NAZİLLİ 50.YIL TİCARET VE MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

GAZİANTEP 1.

Zeliha BARAKLI-İSTANBUL GAZİANTEPLİLER ANADOLU LİSESİ

MANİSA 1.

Rümeysa TAŞDÖNER-ALAŞEHİR ŞEHİT EFKAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

BAYBURT 1.

Feyzanur BİNBİR-MİLLİ İRADE ANADOLU LİSESİ

IĞDIR 1

Sedanur MANAZ-BESTİ AYDENİZ KIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ŞIRNAK 1.

Ezgi BASAN-ŞIRNAK ANADOLU LİSESİ

ADIYAMAN 1.

İrem Su BAĞCI-ADIYAMAN FEN LİSESİ

ELAZIĞ 1.

Ümmüseleme ERDOĞAN-KEBAN ÇOK PROGRAMLI ANADOLULİSESİ

MALATYA 1.

Muhammed Akif TUNCEL-YEŞİLYURT ANADOLU LİSESİ

MARDİN 1.

Elif ATASEVER-AZİZ ÖNEN KIZ ANADOLU LİSESİ

BİNGÖL 1.

Meryem UMUT-ADAKLI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

ERZİNCAN 1.

Doğa GÜZEL-ERZİNCAN LİSESİ

BİTLİS 1.

Eylül Seçil BAYIL-ADİLCEVAZ ANADOLU LİSESİ

MUŞ 1.

Elif Şevval Nur KARTAL-MUŞ ANADOLU LİSESİ

HAKKARİ 1.

Secem SELÇUK-HAKKARİ ANADOLU LİSESİ

BURDUR 1.

Mehmet Tuğra ATASOY-KARAMANLI HAKAN SEVİM FEN LİSESİ

HATAY 1.

İsmail KAHRAMANOĞLIU-HATAY BESİM ÖMER AKALIN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

KONYA 1.

ABDÜLCEMAL AYDINLI-BEYŞEHİR CAHİT ZARİFOĞLU ANADOLU LİSESİ

BALIKESİR 1.

Eylül Nisa ÖNEL-ALTINEYLÜL FEN LİSESİ

İZMİR 1.

Fadime BÖLÜK-CUMHURİYET ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

ESKİŞEHİR 1.

Duru TEKELOĞLU-GAZİ MUSTAFA KEMAL ANADOLU LİSESİ

KOCAELİ 1.

Liva Rojin YANGIN-24 KASIM ANADOLU LİSESİ

MERSİN 1.

Sultan Sanem TAŞAR-ERTUĞRUL GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

KASTAMONU 1.

Elif TELLİ-ARAÇ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

BOLU 1

ALPEREN ALTUNÖZ-TURGUT ÖZAL ANADOLU LİSESİ

ÇORUM 1.

MELİH KADİR SARI-OSMANCIK CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ

KAHRAMANMARAŞ 1.

İrem YILDIZ-AKŞEMSETTİN MTAL

ISPARTA 1.

Nisa Nur KARAKOÇ-ATABEY ANADOLU LİSESİ

BURSA 1.

Sema DOĞAN-BURSA KIZ LİSESİ

DENİZLİ 1.

RAVZA NUR SARIKAYA-SERVERGAZİ ANADOLU LİSESİ

AKSARAY 1.

Cemre Su OZAN -ULUIRMAK TURİZM MTAL

UŞAK 1.

Yağmur GÜNDÜZ-ŞEHİT ABDULKADİR KILAVUZ ANADOLU LİSESİ

NEVŞEHİR 1.

Kadriye Eslem SOYLU-MERKEZ ŞEHİT DEMET SEZEN GÜZEL SANATLAR LİSESİ

ORDU 1.

Zeynep Ceylin AKSOY-ORDU ANADOLU LİSESİ

MUĞLA 1.

Elif Kayra KARAÇAY-FETHİYE BELEDİYE FEN LİSESİ

VAN 1.

Aleyna AVCI-ERCİŞ FEN LİSESİ

TRABZON 1.

Hatice SÜRGÜN-OF FEN LİSESİ

YALOVA 1.

İkra KARADAĞ-YALOVA LİSESİ

KIRIKKALE 1.

Kübra ARSLAN-ŞEHİT ALPARSLAN YAZICI KIZ AİHL

ZONGULDAK 1.

Yusuf Naim YILMAZ-ZONGULDAK FEN LİSESİ

OSMANİYE 1.

Azra ÇARPANALI-ŞEHİT HAYRETTİN MENNAN KIZ AİHL

ŞANLIURFA 1.

Yağmur KAYA-ŞANLIURFA KIZ ANADOLU LİSESİ

GÜMÜŞHANE 1.

Meldanur MERAL-ALİ FUAT KADİRBEYOĞLU ANADOLU LİSESİ

KAYSERİ 1.

Döne CERAN-TACETTİN VELİ KIZ AİHL

KIRKLARELİ 1.

Serra GÖRGEY-DEMİRKÖY ANADOLU LİSESİ

TOKAT 1.

Mehmet Akif DURMUŞ-TOKAT BORSA İSTANBUL SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

DÜZCE 1.

Özge TANRIVERDİ-GÜMÜŞOVA ANADOLU LİSESİ