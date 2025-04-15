Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “102. Yılda 100+2 Süreli Sergi” projesi doğrultusunda “Tarih, Kültür ve Sanatın Buluştuğu Nokta: Kütahya” Sergisi, Özel Gülsüm Güral Müzesi’nde ziyarete açıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Porselen'in kuruluşundan bugüne ürettiği porselen ürünlerin yanı sıra, 14. yüzyıldan günümüze uzanan Osmanlı saray porselenleri ilekentin dünyaca tanınan ressamların eserlerine ev sahipliği yapan Özel Gülsüm Güral Müzesi’ndeki serginin açılış töreni, Kütahya Valisi Sayın Musa Işın, Kütahya Belediye Başkanı Sayın Eyüp Kahveci, Güral ailesi, il protokolü ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından, Kütahya Valiliği’nin himayelerinde; Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kütahya Müze Müdürlüğü’nün iş birliği ve Kütahya Porselen’in desteğiyle düzenlenen serginin açılışında, Nafi Güral Fen Lisesi müzik grubu, folklor ekibinin sahne aldığı müzik ve dans gösterileri de yer aldı.

Kütahya Valisi Musa Işın, müzelerin toplumlar için önemine değinerek, Güral ailesini Kütahya'ya kazandırdıkları özel müze için tebrik etti. Vali Işın, "Milletlerin hafızası yazılı metinler ve müzelerle korunur. Batı'da en etkileyici yapılar müzelerdir. Ülkemizde müzecilik, Batı'daki kadar gelişmemiş olsa da son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Hem özel hem de devlet müzeleri artmış ve zenginleşmiştir." dedi.

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli ise, serginin açılışında yaptığı konuşmada, bu anlamlı sergiye ev sahipliği yapmanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılına özel olarak düzenlenen bu projede yer almanın, geçmişle geleceği buluşturan kültürel bir köprü kurma açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Sürmeli, “Türkiye genelinde 44 şehirdeki 85 devlet müzesi ve 17 özel müzede, yıl boyunca 102 farklı temada sergi düzenlenmesi planlanıyor. Yaklaşık 430 özel müze arasından seçilerek bu projeye dahil olduk. Bu bizim için son derece gurur ve heyecan verici. Sergimizde ayrıca, 10 eser ilk kez sanatseverlerle buluşuyor. NG Ailesi olarak, kültürel mirasımıza sahip çıkmanın ve onu gelecek nesillere aktarmanın sorumluluğunu yürekten hissediyoruz. Bu vesileyle başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere, Kütahya Müzesi Müdürlüğü’ne, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne ve projeye katkı sağlayan herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.