Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) kurucu lideri Prof. Dr. Haydar Baş'ı vefatının 5. yılında yurt genelinde düzenlenen programlarla andı.İSTANBUL (İGFA) -BTP kurucu lideri Prof. Dr. Haydar Baş'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'daki anma programı gerçekleştirildi.

Şişli'deki Cevahir Kongre Merkezindeki programa yoğun katılım olurken, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş da katıldı.

Prof. Dr. Haydar Baş temalı yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği programda sahne alan sanatçılar Prof. Dr. Haydar Baş'ın sevdiği eserleri seslendirdi.

"O TUTARLI BİR İNSANDI"

Haydar Baş'ın anlatıldığı sinevizyonun ardından BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş kapanış konuşması yaptı. Konuşmasına, "Aramızdan ayrılışının 5. yılında merhum babamı, partimizin kurucu lideri, fikir deryası, bizim de fikirlerimizin mimarı saygıdeğer Prof. Dr. Haydar Baş'ı huzurlarınızda minnetle özlemle saygıyla anıyorum" diyerek başlayan Hüseyin Baş, "Herkes 'Haydar Hoca'yı bir kelimeyle tarif etsem' diye başladı. Herhalde ben tarif etsem aklıma gelen kelime 'tutarlılık' olur. Haydar hoca doğduğu günden aramızdan ayrıldığı güne kadar tutarlı bir insandı, hiç o tarafa bu tarafa yalpalamayan bir insandı. 70'li yıllarda siyasete girmiş ve o siyasetin bedelini ödemiş bir insan. 80'li yıllarda hapse girmiş ve o günlerin bedelini ödemiş bir insan. 28 Şubat'ta bedel ödemiş bir insan. Neyin bedelini ödediğini soracak olursak; Türk milletinin kardeşçe yaşamasını istemesinin bedelini ödedi diyebiliriz" diye konuştu.

Milli Ekonomi Modeli'nin ortaya çıkış öyküsünü de anlatan Baş, babası Prof. Dr. Haydar Baş'ın kalıplar içine sığmayan bir insan olduğunu söyledi.

"2001 yılında kriz yaşadık mı yaşadık" diyen Baş, "1999'da yaşadık, 1994'te yaşadık, gelelim bu tarafa 2010'da yaşadık zaten 2002'den beri bitmeyen bir kriz yaşıyoruz, sürekli kriz içindeyiz.. Kapitalizm böyle dönelim komünizme bu Rusya'da uygulandı sonuç kötü, adamlar dağıldı. Yugoslavya'da uygulandı sonuç kötü çıktı. Prof. Dr. Haydar Baş, 'Acaba sizin bu modellerinizde problem olabilir mi, bakalım yeni bir model yazalım para nasıl üretilir, finansman nasıl sağlanır?' diye sordu.