İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Aliağa'da kurulan iftar sofrasına konuk oldu. Yurttaşlarla oruç açan Başkan Tugay, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ülkenin içinde bulunduğu şartların herkesi zorladığını vurgulayan Tugay, “Ne olursa olsun bu güzel birlik ve beraberlik olduktan sonra başa çıkamayacağımız hiçbir şey yok. Biz gücümüzü sizlerden alıyoruz. Son gücümüze kadar sizlerin adına mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin bir çok noktasında kurulan iftar sofraları, İzmir'deki dayanışmayı büyütüyor. Aliağa'da Belediye ve Demokrasi Meydanı'nda kurulan iftar sofrasına konuk olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yurttaşlarla birlikte iftar yaptı. Başkan Cemil Tugay'a CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Yalçın Görgöz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Pınar Okyay ve Çağatay Güç de eşlik etti. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği programda, çocuklara pamuk şeker dağıtıldı.

“Başa çıkamayacağımız hiç bir zorluk yok”

Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, iftara katılan binlerce yurttaşa teşekkür etti. Başkan Tugay, “Burada sizlere ikram olarak sunulan her şey zaten sizlerin. Biz sadece aracılık etmeye, bir hizmet olarak bunları size geri döndürmeye çalışan insanlarız” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak çok çalıştıklarını ifade eden Tugay, “Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar sizleri olduğu kadar, bizi de görevimizi yerine getirirken zorluyor. Ama ne olursa olsun bu güzel birlik ve beraberlik olduktan sonra başa çıkamayacağımız hiçbir şey yok. Biz gücümüzü sizlerden alıyoruz. İyi ki varsınız. Size çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Son gücümüze bu mücadeleye devam”

Türkiye Cumhuriyeti'nin çok büyük olduğunu, yurttaşların birlik ve beraberlik içerisinde her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini de belirten Tugay, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bizler sizin evlatlarınızız. Bu toprakların, bu milletin yetiştirdiği insanlarız. Son gücümüze kadar sizlerin adına bu mücadeleyi yapmaya devam edeceğiz. Neşeli seslerini duyduğum bu güzel çocukların, büyüklerimizin, bu ülkenin, bu asil milletin o güzel hatırı için bütün zorlukları hep beraber yeneceğiz. Oruçlarınız, niyetleriniz, dualarınız kabul olsun. İzmirimiz, ülkemiz dertten ve tasadan uzak olsun.”

Yakasındaki Türk Bayrağı rozetini isteyen çocuğu kırmadı

Programda, Aliağalı yurttaşlarla yakından ilgilenen, çocuklarla fotoğraf çektiren Başkan Tugay, 13 yaşındaki Kaan Uçan'ın isteğini kırmayarak, yakasındaki Türk Bayrağı rozetini, hatıra olarak kendisine verdi.