Bayburt’la özdeşleşmiş veya Bayburtlu olan Tarihi kişilerin fotoğraf ve çizimleri yenilendi.

Gazeteci Yazar Mehmet Demirer kişisel çalışmasında, eski fotoğraf ve Çizimleri olan Bayburt’la özdeşleşmiş tarihsel kişilikleri gerçekçi resimlere dönüştürüyor.

Demirer,Fotoğraf ve yağlıboya resimleri daha gerçekçi bir görünüme kavuşturdu. Tarihi kişiler arasında Dede Korkut başta olmak üzere, Bayburtlu Şair Zihni, Dede Paşa, Ağlar Baba, Bahaddin Paşa, Hacı Şaban Efendi, Hicrani, Mahmut Kemal Yanbeğ, Şehit Nusret’in Portre ve poster çalışmalarını yayınladı.

Tarihi kişileri gerçekçi resimlere dönüştürme konusunda yapay zekâ ve gelişen teknolojiden faydalandığını ifade eden Mehmet Demirer, bu konudaki çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Bayburt’un eski fotoğraflarının da Çözünürlükleri yükseltilip renklendirildikten sonra hemşerilerimizin beğenisine sunulacak.