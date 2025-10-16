Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Lokomotif Çocuk Köyü’nde “Minik Mimarlar Atölyesi’ne” katılan öğrenciler, “13 Ekim Dünya Afet Risk Azaltma Günü” kapsamında afet bilinci eğitimi aldı. Eğitimde minik mimarlara güvenli yapılar anlatıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Lokomotif Çocuk Köyü’nde, “13 Ekim Dünya Afet Risk Azaltma Günü” kapsamında afet bilinci eğitimi gerçekleştirildi.

Etkinlikte minik öğrenciler, eğitmenleri eşliğinde “çök-kapan-tutun” uygulamasını deneyimledi. Çocuklara afet öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler, deprem çantasının önemi ve içeriği anlatıldı.

Programda ayrıca güvenli yapıların nasıl inşa edildiği ve dayanıklı binaların önemine dair örneklerle “sağlam bina nasıl yapılır” konusu işlendi. Minik mimarlar, maket şehir üzerinde güvenli alanlar belirleyerek, aileleriyle birlikte toplanma alanı planlamasının önemini öğrendi.

OYUNLA ÖĞRENEN BİLİNÇLİ NESİLLER

Lokomotif Çocuk Köyü’nde dört haftalık eğitim sürecinin bir haftası, afet bilinci konusuna ayrılıyor. Çocuklar bu süreçte hem oyunla öğreniyor hem de afetlere karşı bilinçli bireyler olarak yetişiyor. Lokomotif Çocuk Köyü, geleceğin bilinçli bireylerini yetiştirmeye devam edecek.