15. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde kentin asırlık çınar ağaçları bu yıl da kitaplarla dolacak. Kâğıttan doğup tekrar dallara konan kitaplar, okurlara edebi bir heyecan yaşatacak.KOCAELİ (İGFA) - Etkinlikleri, imza günleri, söyleşileri ve sahafları ile 7’den 70'e tüm kitap tutkunlarını kucaklayacak olan 15. Kocaeli Kitap Fuarı, 04-12 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Dev fuar öncesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gelenek haline getirdiği “Ağaçlar Kitap Açıyor” etkinliği, 03 Ekim Cuma günü sabahın ilk ışıklarıyla kitapseverlerle buluşacak.

3 EKİM’DE ÜÇ NOKTADA

Saat 07.30’da İzmit Cumhuriyet Bulvarı’ndaki asırlık çınarlar ve Gebze Kent Meydanı Çamlık Parkı’ndaki ağaçlar, yaprak yerine kitaplarla süslenecek. Saat 11.00’de ise Kocaeli Üniversitesi kampüsünde öğrenciler, dallardan kitap toplayarak bu anı ölümsüzleştirecek.

DALINDAN KİTAP HEYECANI

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrenciler ve vatandaşlar, kitapları dakikalar içinde ağaçlardan toplamanın heyecanını yaşayacak. Her bir kitap, sanki ağaçların ikinci kez çiçek açışı gibi, merakla uzanan ellerde yeni bir yolculuğa çıkacak. Bu benzersiz etkinlik, 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nın vazgeçilmez geleneklerinden biri olarak şehre hem edebiyat hem de bahar kokusu taşıyacak.

15. KİTAP FUARI BAŞLIYOR

04-12 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak 15. Kocaeli Kitap Fuarı, 515 yayınevi, sahaf ve sivil toplum kuruluşunu ağırlayacak. Fuar kapsamında 1050 söyleşi, panel ve imza programı gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 23 bin 514 kişilik ziyaretçi sayısıyla bugüne kadarki en yüksek katılım gerçekleştiren Kitap Fuarı, 15’inci buluşmada bu rekorunu kırmak istiyor. Bir milyonu aşkın ziyaretçinin beklenildiği fuar, Kocaeli ve çevre illerden gelen kitapseverleri aynı gölgede buluşturacak.