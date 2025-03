Kocaeli Büyükşehir, Üsküdar vapuru faciasında hayatını kaybedenlerin anısına ağaç dikme etkinliği düzenledi. Her bir canın anısına dikilen 392 ağaç ile “Hatıra Ormanı” oluşturuldu.Kocaeli Büyükşehir, 1 Mart 1958 tarihinde İzmit’te yaşanan Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybeden 392 canın anısını yaşatmaya devam ediyor. Deniz faciasında hayatını kaybedenlerin anısına inşa edilen anıtın ardından bu kez her bir can için 392 ağaç dikme etkinliği yapılarak “Hatıra Ormanı” oluşturuldu.

AĞAÇ DİKME ETKİNLİĞİNE YOĞUN KATILIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi işbirliğiyle Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybedenler için anlamlı bir anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, kaybedilen her bir can için 392 ağaç dikilerek “Hatıra Ormanı” oluşturuldu. Körfez İlimtepe Yolu Rose Garden mevkiinde gerçekleştirilen etkinliğe; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, Kent Konseyi Genel Sekreteri Recep Öztürk, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, Gençlik Meclisi Başkanı Serhan Ceylan, Engelsiz Meclisi Başkanı Nursena Akcan, İzmit Lisesi ve İzmit Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri katıldı.

KONUŞMALAR YAPILDI

Etkinlikte konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Bu tür etkinlikler hem kayıplarımıza vefa göstermek hem de gelecek nesillere değerli bir hatıra bırakmak için büyük önem taşıyor” dedi. Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin ise, “Bugün burada ağaç dikerek bir hatıra ormanı oluşturuyoruz. Bu, kaybettiklerimizi anmanın ve onları yaşatmanın en güzel yollarından biri" şeklinde konuştu.

392 AĞAÇ, 392 CAN İÇİN

Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak için gerçekleştirilen etkinlikte 392 fidan toprakla buluşturuldu. Katılımcılar, kaybedilen canları anarken, ağaçların birer yaşam simgesi olduğunu belirterek, bu anlamlı ormanın her zaman hatırlanacağına ve yaşatılacağına dikkat çekti.

BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR EDİLDİ

Etkinlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a da teşekkür edildi. Başkan Büyükakın’ın şehri yeşillendirme ve toplumsal hafızayı canlı tutma noktasındaki katkıları, programda katılımcılar tarafından takdirle dile getirildi.

HATIRA ORMANI OLUŞTURULDU

Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi iş birliğiyle yapılan etkinlik, sadece anma değil aynı zamanda çevreye duyarlı bir adım olarak da tarihe geçti. 392 fidan, kaybedilen 392 canın anısına dikilerek Hatıra Ormanı’na dönüştü. Bu orman sadece Üsküdar Vapuru faciasında yaşamını yitirenleri değil, aynı zamanda toplumsal bir dayanışma simgesi olarak da önemli bir yer tutacak.