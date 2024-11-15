Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından trafik ve zabıta müdürlüğü personeline yönelik eğitim düzenlendi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından trafik ve zabıta müdürlüğü personeline yönelik kurum içi eğitim düzenlendi. Zabıta Dairesi Başkanlığı eğitim salonunda Zabıta Şube Müdürü Faruk Tarı tarafından verilen eğitimde; 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun, belediye zabıta yönetmeliği,belediye emir ve yasaklar yönetmeliği konuları trafik ve zabıta şube müdürlüğü personeline detaylı olarak anlatıldı.
Kocaeli zabıtasına tüketiciyi koruma eğitimi
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından trafik ve zabıta müdürlüğü personeline yönelik eğitim düzenlendi
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından trafik ve zabıta müdürlüğü personeline yönelik eğitim düzenlendi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından trafik ve zabıta müdürlüğü personeline yönelik kurum içi eğitim düzenlendi. Zabıta Dairesi Başkanlığı eğitim salonunda Zabıta Şube Müdürü Faruk Tarı tarafından verilen eğitimde; 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun, belediye zabıta yönetmeliği,belediye emir ve yasaklar yönetmeliği konuları trafik ve zabıta şube müdürlüğü personeline detaylı olarak anlatıldı.
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