Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği Saygınlar Kulübü, sosyal yaşamın merkezi haline geldi. Kulüpte bir araya gelen vatandaşlar hem keyifli vakit geçiriyor hem de yeni arkadaşlıklar kuruyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nde açıldığı günden bu yana büyük ilgi gören Saygınlar Kulübü, 65 yaş ve üzeri bireylerin uğrak noktası oldu. Komşularıyla, akrabalarıyla ya da arkadaşlarıyla kulübe üye olan vatandaşlar burada sosyalleşiyor, yeni dostluklar kuruyor. Çay ve kahve eşliğinde sohbet eden vatandaşlar hizmetten büyük memnuniyet duyuyor. Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür eden üyeler, kulübün eksikliği hissedilen bir ihtiyacı karşıladığını belirtiyor. Üye kabulleri devam eden Saygınlar Kulübü, Kocaeli’nin tarihi ve kültürel yerlerini de gezme imkânı sunuyor.

Eşiyle birlikte kulübe gelen Saadet Kaya, sunulan hizmetten memnun olduklarını belirterek, “İşvereninden personeline kadar tüm hizmetten çok memnunuz. Haftanın 3 günü mutlaka geliyoruz. Burada sohbet ediyor, arkadaşlarımızla bağ kuruyoruz. Artık çarşıya bile daha az gidiyoruz” dedi.

“SAYGINLAR KULÜBÜ BAMBAŞKA”

Kulübün eşi benzeri olmayan bir hizmet olduğunu vurgulayan Niyazi Kaya ise, “Saygınlar Kulübü bambaşka. Bu hizmet başka yerde yok. Başkanımız çok tatlı dilli, güler yüzlü bir insan. Allah onu başımızdan eksik etmesin” sözleriyle duygularını dile getirdi.