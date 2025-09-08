Kocaeli Sanayi Odası’nın destekleriyle yaptırılan Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulu’nda öğrencilere bu yıl da okul çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) eğitime olan desteğini artırarak sürdürüyor.

KSO üyelerinin desteği ile eski Gölcük Dumlupınar Ortaokulu’nun yerine tam donanımlı yeni bir okul inşa edilmiş, 2011 yılında yapımına başlanan okul 2013 yılında tamamlanarak Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulu adıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştı. KSO, her yıl okulun ihtiyaçlarına istinaden desteğini sürdürüyor, öğrencilere okul çantası, kırtasiye malzemesi dağıtarak yanlarında oluyor.

OKUL ÇANTASI VE KIRTASİYE MALZEMELERİ

Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulu’nda bu yıl da 550 ortaokul ve 60 anaokulu olmak üzere toplamda 610 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, KSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi, Okul Müdürü Hamit Şişman ve müdür yardımcıları ile öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen programda sınıflar gezilerek öğrencilerle buluşuldu, onlara hediyeleri sunuldu.

Törende KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, öğrencilere başarılar diledi. Tuğrul, “Sizlerden istediğimiz sadece derslerinize çalışmanız. Hepinize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyoruz” dedi.