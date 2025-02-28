Ramazan ayı boyunca İzmitlileri sahura kaldıracak davulcular belli oldu. İzmit Belediyesi, davul çalmak için başvuruda bulunan 48 davulcuya kimliklerini teslim etti. İşte mahalle mahalle o davulcular...KOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayında İzmit Belediyesine bağlı mahallelerde davul çalacak kişileri belirledi. Mahalle muhtarları tarafından belirlenen 48 davulcuya kimlikleri ve yelekleri zabıta ekipleri tarafından teslim edildi.

2 DEFA BAHŞİŞ TOPLAYABİLECEKLER

Muhtarlardan uygunluk yazısı alan ve şartları yerine getiren davulcular, görev yaptıkları süre boyunca belediyenin verdiği kimlikleri boyunlarından çıkartmayacaklar. İzmit Belediye yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Kimliği olmayan hem davul çalamayacak, hem de bahşiş toplayamayacak. Davulcular Ramazan boyunca 2 defa bahşiş toplayabilecekler. Ayrıca davulcular gece 03.30’dan itibaren davul çalmaya başlayacaklar. Davul çalarken vatandaşları rahatsız edecek şekilde yüksek sesli ritimlerden kaçınılacak. Davulcular sabit bir noktada durarak değil, mahalle boyunca gezerek çalacak” ifadelerini kullandı.

İzmit Belediyesi Zabıta Ekipleri, kurallara uymayan ve vatandaşlara rahatsızlık veren davulcular hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulayabilecek. Ayrıca kurallara uymayan davulcuların ilerleyen yıllarda davul çalmasına izin verilmeyecek.

2025 YILI İZMİT BELEDİYESİ RAMAZAN DAVULCULARI