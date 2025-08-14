Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, ‘Vira Bismillah Bağırganlı Balık Festivali’ne katıldı. Bereketli bir sezon dileyen Başkan Büyükakın, balıkçılarla birlikte denize açıldı, dönüş yolunda da dümene geçerek tekneyi limana yanaştırdı.KOCAELİ (İGFA) - Denizlerdeki palamut avı yasağı küçük balıkçılar için yarın sona erecek. 1 Eylül’de de tüm balıkçılar için avlanmak serbest olacak. Türkiye’nin balıkçılık anlamında öncü limanlarından olan Kandıra Bağırganlı Limanı’nda da yeni av sezonu öncesinde Vira Bismillah Bağırganlı Balık Festivali gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kandıra Bağırganlı Mahallesi Merkez ve Sahilleri Koruma ve Güzelleştirme Derneği işbirliğinde düzenlenen festivale bölge halkının ilgisi yüksekti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın da balıkçıların heyecanına ortak oldu.

BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Büyükşehir Mehteran Takımı’nın seslendirdiği konser ile başlayan festival, selamlama konuşmaları ile devam etti. Kandıra Bağırganlı Mahallesi Merkez ve Sahilleri Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Cem Özcan denizlerde bereketin daim olmasını dilerken; Başkan Tahir Büyükakın’ın desteğini her zaman hissettiklerini vurguladı. Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez ve önceki dönem Sağlık Bakanı Kazım Dinç de bölgeye kattığı değerden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın konuşmasında balıkçıların zor koşullarda çalıştığına dikkat çekti, bereketli bir sezon diledi. Balıkçısından çiftçisine, hayvancılık yapandan üreten tüm kesimlere destek vermeye çalıştıklarını belirten Başkan Büyükakın, “Siz, balık tutmak için uğraşırken, biz de deniz kirlenmesin ve bereket eksilmesin diye de inanılmaz bir faaliyet yürütüyoruz.

AMAÇ İNSANLARIN MUTLU OLMASI

Bu topraklar ekilsin insanlar üretsin istiyoruz. Dinlenmeye gelenler dinlenebilsin, bu kentte yaşamak bir keyif olsun istiyoruz. Mutlu şehir olmalı bu şehir. Yani nihai amaç insanların mutlu olması. Üreten üretirken mutlu olacak. Tüketen tüketirken mutlu olacak. Dinlenmeye giden orada huzur bulacak. Çöp, pislik, çamur, çukur olmayacak. Bize bu emanet verildi. Biz de var gücümüzle çalışacağız” dedi.

BALIKÇILIK AYAKTA DURMALI

Başkan Tahir Büyükakın, 2021 yılında Bağırganlı Limanı’nda çıkan yangın sonrası yapılan çalışmalara da değinerek, “Balıkçılarımız o zaman çok ciddi bir sıkıntının içine girdi. Şuraya güzel bir buzhane yapalım dediler. Yapalım dedik çünkü burada balıkçılığın ayakta durması gerekiyordu. Yaptık. Ve memnun olduklarını ifade ettiler. Biz de mutlu olduk. Çünkü devlet, belediye; insanlar için var. İnşallah bereketli bir av sezonu olur. Balıkçılarımız bereketli bir şekilde balıklarını tutarlar. Biz de keyifle yeriz” ifadesini kullandı.

KAPTAN KÖŞKÜNE GEÇTİ

Konuşmaların ardından Dernek Başkanı Cem Özkan, Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür amacıyla gemi maketi hediye etti. Bağırganlılı kadınlar da bölgede bir gelenek olan Gelin-Damat Çöreği’nden verirken, Başkan Büyükakın’ı Bağırganlı’daki düğünlere davet etti. Kandıra Müftüsü Adem Gülmek’in denize açılma duasını okumasından sonra Başkan Büyükakın ve beraberindekiler, balıkçı teknesi ile Karadeniz’e açıldı. Burada kendisine balık ikramında bulunulan Başkan Büyükakın, dönüş yolunda dümene geçti ve gemiyi limana yanaştırdı.