Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kenti demir ağlarla örme hedefi doğrultusunda projelendirdiği Alikahya Tramvay Hattı’nda iki istasyon hizmete alındı. Tüm hatlar 14 Ekim’de Kocaeli Stadı’nda oynanacak Türkiye-Gürcistan maçına yetişecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli trafiğine nefes niteliğindeki tramvay hattı büyümeye devam ediyor. Son olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kadar giden tramvay hattı, iki istasyonu daha bünyesine kattı.

Alikahya'da bulunan Kocaeli Stadı’na kadar gidecek olan hattaki iki durağın test sürüşü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı tarafından gerçekleştirildi.

Vatman koltuğuna oturduğu tramvay ile otogar durağından hareket eden ve iki istasyonun test sürüşünü yapan Baraçlı, hizmete alınan hattın günlük 20 bin yolcu taşıyacağını öngördüklerini söyledi.

HAT TAMAMLANANA KADAR ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Proje bittiğinde toplamda 6 istasyonun hizmete alınacağı hatta 2 istasyon resmen açılmış oldu. Tüm istasyonlar açılana kadar vatandaşlara ücretsiz bir şekilde hizmet verecek olan Alikahya Tramvay Hattı ile Kuruçeşme’den otogar yönüne doğru giden vatandaşlar, otogar peronundan Alikahya yönündeki ring aracına ücretsiz aktarma yaparak 2 durak daha seyahat edebilecek. Buna göre hat boyunca sabah 08.00’den akşam 00.00’a kadar 30 dakikalık ring seferler düzenlenecek ve yolcu yoğunluğuna göre seferlerin zaman aralıkları belirlenecek.

Kocaeli Stadı’na kadar gidecek olan hattın ilk 2 istasyonunda deneme sürüşü yapan Genel Sekreter Hayri Baraçlı, “Hattın deneme sürüşünü başlattık. Kocaeli adına önemli bir gün ve önemli bir projeyi de tamamlama aşamasına geldik. İnşallah hattımızı, süreç içerisinde 14 Ekim’deki mili maça da yetiştirerek hattımızı tamamlamış olacağız. Raylı sistemlerle beraber toplu taşıma kültürünü tüm şehrimizde yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu kültürü yaygınlaştırırken hizmet kalitesini de artırma hedefindeyiz” dedi.

“DİĞER ŞEHİRLERE ÖRNEK OLACAK BİR İLİZ”

100 bin yolcu taşıma hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Baraçlı, “Tahir Başkanımızın liderliğinde raylı sistemlerde yaptığımız çalışmalarda örnek bir şehir olmak üzere hareket ediyoruz. Bu hatla beraber yolcu kapasitemizi de artırmış olacağız. 100 bin yolcu taşıma hedefimiz var. Esasında yolcu sayısı değil hizmet kalitesini önemli bir yere getirme gayretindeyiz. Bu hatla birlikte toplam hat uzunluğumuz gidiş dönüş 35 kilometreye varacak. Diğer şehirlere örnek olacak bir iliz. Vatandaşlarımızdan aldığımız pozitif tepkiler bizi heyecanlandırıyor” diye konuştu.

Kocaeli’nin toplu taşımada Türkiye’de örnek bir il olduğunu ifade eden Baraçlı, “Genç bir ekibimiz var. Önümüzdeki süreç içerisinde lastik tekerlekli toplu ulaşım ve raylı sistemlerde hizmet noktasında büyük projelere imza atma gayretindeyiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi birçok şehre örnek olacak projeler geçekleştiriyor. Kocaeli, Türkiye’nin 3. büyük şehri” diyerek toplu taşıma kapasitesinin gün geçtikçe arttığına dikkat çekti.