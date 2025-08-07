Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, KOBİ tanımındaki yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço sınırı 500 milyon TL’den 1 milyar TL’ye çıkarıldı. Karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni düzenlemeyle, KOBİ tanımında yer alan mali kriterler güncellendi. Buna göre, yıllık 250 kişiden az çalışanı olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyar TL’yi aşmayan işletmeler KOBİ olarak sınıflandırılacak.

Hatırlanacağı gibi daha önce bu sınır 500 milyon TL olarak belirlenmişti.

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, değişikliği duyurarak, “KOBİ’leri yatırım, istihdam ve finansman süreçlerinde güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz. İş dünyamıza hayırlı olsun” dedi.