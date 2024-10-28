Kıvanç Tatlıtuğ ailesiyle bağ bozumuna gitti! Oğlu Kurt Efe'yle üzüm topladı
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 41. yaş gününü eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Kırklareli'nde bağ bozumunda üzüm toplayarak kutladı. Dizer, o anları "Kahramanımın doğum günü" notuyla sosyal medya...Devamı için tıklayınız
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