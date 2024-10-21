Kıvanç - Beril Talu çiftinin dolandırıcılık davasında yeni gelişme! Mağdurun ifadesi ortaya çıktı...
"Var Böyle Tipler" kanalının sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun ponzi sistemiyle milyonlarca lira vurgun yapmasına ilişkin davada yeni gelişmeler yaşandı. Bir mağdurun dosyaya gönderdiği...Devamı için tıklayınız
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