Havaların soğumasıyla birlikte soğuk algınlığı ve grip kapımızı çalmaya başlıyor ve hastalık durumları için bağışıklığımızı güçlü tutmamız önem arz ediyor. Bağışıklığımızı güçlü tutmak da mevsimine uygun beslenmekten geçiyor. Nev Sağlık Grubu Beslenme ve Diyet Bölümünden Diyetisyen Çağla Güngör, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.BURSA (İGFA) - Havaların soğumasıyla birlikte bağışıklık sistemini daha güçlü tutmak ve hastalıklara, özellikle de gribal enfeksiyonlara yakalanma riskini azaltmak için sağlıklı ve yeterli beslenmek gerekiyor.

Nev Sağlık Grubu Beslenme ve Diyet Bölümünden Diyetisyen Çağla Güngör, kış aylarında sağlıklı beslenmenin sırlarını açıkladı.

“KIŞ DENİNCE AKLA GELEN EN ÖNEMLİ VİTAMİNLERDEN BİRİSİ C VİTAMİNİDİR”

“Kış mevsimi sebze ve meyveleri ihtiyaca yönelik çeşitli vitamin ve mineralleri içerisinde barındırıyor” diyen Diyetisyen Çağla Güngör, “Kış denince akla gelen en önemli vitaminlerden birisi C vitaminidir. C vitamini de A ve E vitamini gibi antioksidan vitaminlerdendir. Turunçgiller, kırmızı ve yeşil biber, yeşil yapraklı sebzeler, lahana gibi besinler de C vitamini bakımından zengin olan kış meyve ve sebzeleridir. A ve E vitaminleri de bağışıklık konusunda bizim için son derece önemlidir. E vitamini içeriği yüksek olan yiyecekler ise badem, ay çekirdeği, fındık, fıstık, avokado, kırmızı tatlı biber, kivi gibi sebze meyvelerdir. A vitamini beta karoten içeriği yüksek olan domates, havuç, kırmızı biber gibi sebzelerde ve yeşil yapraklı sebze gruplarında aktif bulunur. Ancak A, D, E, K vitaminleri yağda çözünen vitaminler olduğu için bunlarla beraber yağlı bir grubu kullanmak çok daha doğru olur. Örnek vermek gerekirse hepimiz havucun göz için çok faydalı olduğunu biliriz ancak bilmediğimiz şey, havucu elimize alıp tek başına yemekten ziyade yanında fındık, badem, fıstık vb. bir yağlı tohum grubuyla kullanmak ya da zeytinyağlı havuç salatası yapmanın daha etkili olduğudur” ifadelerinde bulundu.

“BALIK KIŞ AYLARINDA TÜKETİLEBİLECEK EN İYİ PROTEİN KAYNAĞIDIR”

“Balık kış aylarında tüketilebilecek en iyi protein kaynaklarındandır” diyen Güngör, “Ayrıca omega-3, kalsiyum, fosfor ve E vitamini açısından da zengindir. Bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olur. Ancak pişirme yöntemi önemlidir; kızartma yerine, fırında pişirme ya da ızgara tercih etmelisiniz” dedi.

“KIŞ AYLARINDA ÖNEMLİ OLAN DİĞER BİR KONU DA KİLO PROBLEMİDİR”

Diyetisyen Çağla Güngör, “Kış aylarında önemli olan diğer bir konu da kilo problemidir. Çünkü hareketimiz yaz ayına göre kısıtlandığı ve evde geçirilen zaman dilimi uzadığı için paketli gıdalara, atıştırmalıklara olan yönelimimiz artıyor. Ayrıca soğuk günlerde vücut ısınmak için biraz daha fazla enerji harcıyor. Bu süreci doğru yönetebilirsek kilo vermek mümkün ancak bu süreçte daha fazla ısınmak isteyen vücudun enerjisini yükseltmek için besinlerin termik etkisinden yararlanmak isteyebilir ve yemek yeme konusunda size sinyal verebilir. Bu dönemde tercihiniz sıcak çorba, tarçınlı süt veya ballı bitki çayı, kuru meyveler ya da mevsim meyveleri gibi seçenekler olursa hem bağışıklığınız için hem de kilo verme konusunda rahat bir süreç için avantaj oluşturabilir” şeklinde açıklamalarda bulundu.