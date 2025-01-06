Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen ihracat rakamı toplamı 2023 yılına göre yüzde 12,11 azaldı. Kırklareli, Türkiye’de İhracat Yapan İller Sıralaması'nda 52. sıradan 54. sıraya geriledi!Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli, Türkiye’de ihracat yapan iller sıralamasında 52'nci sıradan 54'üncü sıraya geriledi.

2024 yılı içerisinde Kırklareli’nden yapılan ihracat rakamı toplamının 2023 yılına göre yüzde 12,11 azalış gösterdi.

Kırklareli merkezli firmaların 2024 yılı içerisinde gerçekleştirdiği ihracat rakamı toplamı 176.921 milyon dolar oldu.

Verilere göre, ilin ihracat rakamları 2023 yılına göre yüzde 12,11 azalış gösterdi. Söz konusu azalışla birlikte “Türkiye’de İhracat Yapan İller Sıralaması”nda 52. Sıra’dan 54. Sıra’ya geriledi. 2024 yılı Aralık ayında Kırklareli’nden ihraç edilen ürünler olarak; Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Tekstil ve Hammaddeleri, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri,İklimlendirme Sanayii, Çelik ile Tütün ön sıraya çıktı.

Kırklareli’den 2024 yılı Aralık ayında ihracat yapılan ülkeler arasında ise; Almanya,Bulgaristan, ABD, Kenya, Singapur, Pakistan, Gana ve Mozambik gibi ülkeler ilk sırada yer aldı.