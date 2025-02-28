Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Yönetim Kurulu, Genel Başkan Mehmet Ali Dim başkanlığında, İstiklal Caddesi'nde bulunan İstanbul ofisinde toplandı. Toplantıda, medya sektöründeki önemli gelişmeler başta olmak üzere, çeşitli eğitim projeleri ve kurumsal stratejiler üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - Genel Başkan Mehmet Ali Dim’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, Türkiye ve dünyayı ilgilendiren önemli gelişmelerin yaşandığı sıcak gündemin ortasında gerçekleştirildi. Başkan Dim, açılış konuşmasında gazeteciliğin geleceği üzerine önemli değerlendirmelerde bulunarak, konseyin daha geniş kitlelere ulaşması adına atılacak adımları detaylı şekilde paylaştı. Ardından, Avrupa Birliği Projesi olarak hayata geçirilecek "Küresel Medya Okulu"nun sunumu yapıldı. Bu proje, 18-30 yaş aralığında gazetecilik eğitimi gören genç meslektaşları hedef alarak, onların profesyonel becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Toplantıda, ülke genelindeki tüm İletişim Fakülteleri ile yapılacak işbirlikleri doğrultusunda bu eğitimlerin nasıl şekilleneceği ve hangi alanlarda yoğunlaşacağı tartışıldı. Bu kapsamda bir yıllık yol haritası belirlendi.

Yönetim kurulu üyeleri, toplantının ilerleyen saatlerinde gündemdeki diğer maddelere geçti. Mali durumla ilgili hesaplar masaya yatırıldı ve gelecekteki finansal projeksiyonlar üzerinde duruldu. Ayrıca, yurtiçindeki bazı il temsilciliklerinde ve yurtdışındaki belirli ülke temsilciliklerinde yapılacak yeni atamalar karara bağlandı. Bu atamalarla, Küresel Gazeteciler Konseyi'nin dünya çapındaki etkisinin artırılması hedefleniyor.

Toplantıda ayrıca 2025 yılı için planlanan etkinlikler gözden geçirildi. Özellikle Ramazan ayında gerçekleştirilecek geniş katılımlı iftar yemekleri, basın mensuplarının bir araya gelerek deneyimlerini paylaşmalarına imkan tanıyan önemli bir etkinlik olarak gündeme alındı. Bu iftar yemeklerinin Ankara ve İstanbul'da yapılması kararlaştırıldı. Etkinliklerin, gazeteciler arasında dayanışma ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Toplantıya, genel başkan Dim’in yanısıra, Yaygın Medya Meclis Başkanı Buse Biçer Akbaş ve Dış Medya Meclis Başkanı Elşad Eyvazlı ile Genel Başkan Vekili İsmail Bayazıt, Genel Başkan Yardımcıları Savaş Çokduygulu ve Nalan Yazgan, Mali Başkan Erdal Güven, Genel Sekreter Yardımcısı Hayati Arıgan, Yönetim Kurulu üyeleri Dursun Eker, Recep Aydın, Sertaç Virancık, İbrahim Aslan ve Seda Demir ile Dış Medya Meclis Başkan Vekili Ahmet Coşkunaydın katıldılar.