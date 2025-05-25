Bursa Otomobil Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından organize edilen Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası 3. yarışı 49.Yeşil Bursa Rallisi, Team Petrol Ofisi adına yarışan Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ekibinin birinciliği ile sona erdi. Kazaz, aynı zamanda genç pilotlar ve sınıf 2 birinciliklerini de sahibi oldu.Bursa (İGFA) - Atış Yapı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda, Spor Toto, ICRYPEX, Remed Assistance, Salados, Fora Araç Takip, PowerApp, Autoclub, aloft Hotel Bursa, Özhan Marketler Zinciri, İnallar, Mavi Yeşil, Sadrettin Şengül, Buket ve Digiwuu katkılarıyla düzenlenen organizasyon 25 Mayıs Pazar günü aloft Bursa önünde düzenlenen finiş seremonisi ile sona erdi.

İki gün süren 494 kilometre uzunluğundaki rallinin Sınıf 4 ve İki Çeker birinciliğini Hüseyin Çetmen-Çağlar Süren elde ederken, Sınıf N birincisi GP Garage My Team'den Okan Öztürk-Hakan Uçucu ve Sınıf 5 birincisi de Atış Motorspor'dan Sevcan Sağıroğlu-Güray Akgün oldular. Rallinin master pilotlar birincisi GP Garage My Team’den Uğur Soylu, Kadın pilotlar birincisi aynı takımdan Eda Soylu, kadın co-pilotlar birincisi ise Begüm Uludağ oldular.

Bu yıl Berç Arhanyan anısına düzenlenen TOSFED Ralli Kupası klasmanında ise Yaman Yılmaz-Ali Emre Yılmaz birinciliğe uzanırken, ekip aynı zamanda Kategori 3’de ilk sırada yer aldı. Alptekin Işıkalp-Sevilay Genç ekibinin ikinciliği elde ettiği kupada, Akın Can Kiper-Murat Yılmaz da üçüncü ve Kategori 2 birincisi oldular. Kategori 4’te Sinan Yardımedici-Yeşim Alıç ve Kategori 1’de de İsmail-İbrahim Cabacı kardeşler birincilik kupalarını kaldırırken, Kadın pilotlar birinciliğini Çiğdem Tümerkan elde ederken, kadın co-pilotlar birinciliğini ise Sevilay Genç kazandı.

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası, 12-13 Temmuz tarihlerinde Nevşehir'de düzenlenecek olan 2025 Ömer Tolon sezonunun ilk toprak zeminli yarışı olan Kapadokya Rallisi ile devam edecek.