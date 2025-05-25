Bursa'da Yıldırım Belediyesi, vatandaşların alışverişlerini daha konforlu ve güvenli ortamlarda yapabilmeleri amacıyla modern kapalı pazar alanlarını ilçeye kazandırmaya devam ediyor. Bağlaraltı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan kapalı pazar alanı hizmete açılırken, sıradaki pazar alanı Yavuz Selim'e...BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde toplam 6 bin 305 metrekare alan üzerine inşa edilen pazar alanı, 3 bin 76 metrekare taban alanına sahip iki katlı yapıdan oluşuyor. 180 tezgahın kurulabileceği alanda; 60 araçlık kapalı otopark, çay ocağı ve tuvaletler de yer alıyor.

Pazar alanı açılışına; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Ayhan Salman, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, AK Parti Yıldırım İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Zehra Yekeler, AK Parti Yıldırım İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Eray Özdemir, Bursa Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Refik Aksu, Bağlaraltı Mahalle Muhtarı Raif Kocabaş’ın yanı sıra AK Parti’li ve MHP’li meclis üyeleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Açılış töreninde konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Sizlerden aldığımız motivasyon ile tüm hemşehrilerimize ulaşacak hizmetleri hayata geçirme gayretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda sokak aralarında kurulan, iklim şartlarına karşı elverişsiz olan pazar yerlerinin yerine modern kapalı pazar yerleri inşa ederek hemşehrilerimizin sağlıklı bir şekilde alışveriş yapmalarına imkân sunuyoruz. Günlük yaşamın bir parçası olan pazar alışverişini karmaşa ve sağlıksız ortamlardan modern mekânlara taşıyoruz. Mevcut pazaryerlerimizi de ilçemize yakışır hale getiriyoruz” diye konuştu.

“Yıldırım’ı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz” diyen Başkan Yılmaz, “Mahallelerimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak projeler geliştiriyoruz. Bağlaraltı mahallemize kazandırdığımız bu modern kapalı pazar alanı sayesinde hem pazarcı esnafımız hem de vatandaşlarımız daha hijyenik, konforlu ve düzenli bir ortamda alışveriş yapabilecek. Bu tür yatırımlarımızı ilçemizin diğer mahallelerinde de sürdüreceğiz” dedi.

SIRADAKİ KAPALI PAZAR ALANI YAVUZSELİM’E

Başkan Yılmaz, göreve geldikleri günden bu yana ilçeye kazandırılan diğer kapalı pazar alanlarına da değinerek şunları kaydetti:

“Göreve geldiğimizden bu yana hem pazar alanı hem otopark hem de çok amaçlı olarak hizmet veren Piremir, Güllük-Mimarsinan, Millet, Gökdere ve büyükşehir belediyesinin desteği ile Arabayatağı pazar yerini Yıldırım’a kazandırdık. Yine önümüzdeki günlerde Yavuzselim Mahallesi kapalı pazar alanında da çalışmalara başlayacağımızın müjdesini sizlerle paylaşmış olayım.”

“Bugün burada, sadece bir pazar yerinin değil, bir yaşam alanının, bir buluşma noktasının açılışına şahitlik ediyoruz” diyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sözlerini “Bağlaraltı mahallemizin en önemli ihtiyaçlarının başında kapalı ve modern bir pazar alanı geliyordu. Hemşehrilerimiz talep etmişti, biz de yaparız diye söz vermiştik. Yıldırım’ın kalbinde, Bağlaraltı mahallemizde, güvenli, düzenli ve modern bir pazar alanını daha sizlerin hizmetine sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Burası yalnızca sebze ve meyve tezgâhlarının kurulduğu bir alan değil, burası aynı zamanda, çocuk seslerinin yankılandığı, komşuluk ilişkilerinin tazelendiği, birlik ve bereketin mayalandığı bir merkezdir” ifadelerini kullanarak tamamladı.

Törende vatandaşlara hitap eden AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise Bağlaraltı mahallesine bu hizmeti kazandıran Yıldırım Belediyesi’ne ve Başkan Oktay Yılmaz’a teşekkür etti. Salman, “Kar yağdığında, yağmur yağdığında hem pazarcı esnafımız hem de vatandaşımız burada zorlanıyordu. Yıldırım Belediyesi bütün meselelerde olduğu gibi buradaki bu meseleye de hızlı bir şekilde çözüm üretmiş. Bu tarz bir mekanı Bağlaraltı’na, Yıldırım’a kazandırdığı için Oktay başkana teşekkür ediyorum. Pazar alanı Yıldırım’ımıza ve Bağlaraltı’na hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Bursa Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Refik Aksu ve Bağlaraltı Mahalle Muhtarı Raif Kocabaş da birer selamlama konuşması yaparak, bu hizmeti şehre kazandıran Yıldırım Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür ettiler. Konuşmalar sonrasında Pazar alanının açılışı kesilen kurdele ile yapıldı. Açılışın ardından heyet, birlikte Pazar alanını gezdi.