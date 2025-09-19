Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 7 ilçede başlatacağı kentsel dönüşüm çalışması kenti depreme hazırlamakla kalmayacak, modern mimarisiyle estetik de katacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, belediye yetkililerinin uzun süredir üzerinde çalıştığı kentsel dönüşüm projesinin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Başkan Büyükakın, yaptıkları tarama çalışmalarında 7 ilçede 14 nokta belirlediklerini ve bu bölgelerde de 5.000 bağımsız birimin dönüştürülmesi gerektiğini açıkladı. İnşaat çalışmalarının 2026 yılında başlaması, konutların teslimatının da 2027 yılı ortalarına doğru yapılması planlanıyor.

ŞEHİR YENİ BİR DOKUYA KAVUŞACAK

Yapılan çalışmalar sonucu, belirlenen bağımsız birimlerdeki dönüşüm sürecinin toplam maliyeti 24 milyar lira olacak. Projeler tamamlandığında ise 44 milyar liralık bir değerleme ortaya çıkacak. Ancak, “Kocaeli’de Büyük Dönüşüm Başlıyor” sloganı ile startı verilen kentsel dönüşüm, sadece ekonomik açıdan değil, şehrin yeni bir dokuya kavuşması açısından da önemli bir viraj olacak.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılacak binalar estetik olmasına büyük önem verildi. Bu sayede binalar, bulundukları bölgeye ekonomik ve sosyolojik değer katacak. Ayrıca, her bölge için özenle farklı mimari tasarımlar seçildi. Bu da her binanın, bundan sonraki kentsel dönüşüm çalışmalarına örnek olmasını sağlayacak. Yani dönüşüm çalışması sadece kenti depreme hazırlamakla kalmayacak, kente de estetik katacak.

Başkan Tahir Büyükakın da binaların mimarisini belirlerken çok büyük emek harcadıklarını vurgulayarak, “Bu dokular şehrin o noktadan itibaren dönüşmesinin kaldıraçları olacak. Bu mimari örnekler görüldükçe diğerlerine doğru yayılma başlayacaktır. Bu çalışmanın arkasında çok büyük bir emek var. Konutların yapılacağı alanlar tek tek çalışıldı. Fizibilite çalışmaları yapıldı. Her yerde başka bir dizayn olacak” ifadesini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışma sonucu; Kentsel dönüşüme İzmit Körfez Mahallesi’ndeki 401, Kadıköy Mahallesi’ndeki 928, Karabaş Mahallesi’ndeki 343, Derince Dumlupınar Mahallesi’ndeki 150, Yavuz Selim Mahallesi’ndeki 238, Çenedağ Mahallesi’ndeki 394, Gölcük Donanma Mahallesi’ndeki 382, Piyalepaşa Mahallesi’ndeki 276, Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi’ndeki 689, Kayacık Mahallesi’ndeki 463, Körfez Güney Mahallesi’ndeki 425, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki 312, Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki 445 ve Çayırova Yenimahalle’deki 286 bağımsız birimden başlanacak.