Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ile TVHB arasında imzalanan 'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik' protokolü, 26 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak bu sene hayata geçirildi.

Yönetmelik kapsamında, sahipli köpeklere yıl sonuna kadar, sahipli kedi ve gelinciklere ise 2022 sonuna kadar deri altlarına mikroçip takılarak, elektronik ortamda kayıt altına alınması zorunlu hale getirildi.

Hayvanlar, enjekte edilen mikroçip sayesinde sahibinin kimlik ve adres bilgileriyle eşleştirilecek. Bu sayede hayvanların sokağa atılmasının önüne geçilmesi, çalınan hayvanların bulunabilmesi ve hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması amaçlanıyor.

Bayburt İl Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklama:

Müdürlüğümüzce sahipli kedi ve köpekleri kayıt altına almak için mikroçip uygulaması tüm hızıyla devam etmektedir.

Sahibi olduğunuz Kedi ve köpeklerinizi 31.12.2022 tarihine kadar İl ve İlçe müdürlüklerimize gelerek çip taktırarak kayıt almanız gerekmektedir.

“Yönetmelik kapsamında her yaştan sahipli köpeklerin 2021 yıl sonuna kadar ve her yaştan sahipli kedilerin 2022 yılının sonuna kadar kimliklendirilerek kayıt altına alınması zorunlu oldu. Hayvan sahiplerinin bu işlemi bu süreler içinde yaptırması gerekiyor. Bu süreden sonra her yaştaki hayvanların kimliklendirme işlemi yapılmayacak olup sadece yeni doğan yani 3 aylık yaşa kadar olan hayvanların kimliklendirilmesi yapılacak.

Mikroçip bireysel tanımlama numarasını içeren, pirinç tanesi büyüklüğünde steril enjektör içerisinde yer alan bir cihaz.

Herhangi bir enerji güç almadığı için radyasyon yaymaz ve hayvana da zararı yok. Hayvanın kürek kemikleri arasına deri altına yerleştirilme suretiyle takılır. İçerdiği 15 haneli numara hayvana özeldir. Yönetmelik kapsamında yer alan pasaport veya aşı karnesi, mikroçip işlemiyle birlikte ulusal olarak hayvan sahibine teslim edilir.

PETWET (Ev hayvanı kayıt sistemi) ismini verdiğimiz bakanlığımızın kurduğu sisteme, hayvan sahibinin TC kimlik numarasıyla ve hayvan mikroçipiyle kayıt işlemi gerçekleştirilir"