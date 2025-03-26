KOSGEB’in KOBİ’ler İçin Destek ve Dönüşüm Programı, Kayseri Ticaret Odası Meclis Salonu’nda tanıtıldı.KAYSERİ (İGFA) - KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, firmaların büyüme yolculuklarında karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olacak bu desteklerin, KOBİ’lerin dijitalleşme, kapasite artırımı ve küresel pazarda rekabetçi olma hedeflerine ulaşmalarını destekleyeceklerini belirtti. KTO Başkanı Ömer Gülsoy’da “Küresel ekonominin hızla değiştiği günümüzde, dijitalleşme ve rekabet gücünü artırma yönünde atılan bu adımları son derece kıymetli buluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) KOBİ’lere sağladığı Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği, İstihdamı Koruma, Kapasite Geliştirme, Küresel Rekabetçilik ve KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programları’nın tanıtımının gerçekleştirildiği KOSGEB KOBİ’ler İçin Destek ve Dönüşüm Programı Kayseri Ticaret Odası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy’un ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu katıldı. KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hacı Bekir Kuzucu, Yönetim Kurulu Üyeleri Latif Başkal, Ahmet Emre Sönmez Meclis ve Meslek Komiteleri Üyeleri’nin de katıldığı etkinliği çok sayıda KOBİ ölçeğindeki özel sektör temsilcisi ilgiyle takip etti.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, konuşmasında şu sözlere yer verdi: “KOSGEB, Kayseri Ticaret Odası olarak yürüttüğümüz projelerde en büyük paydaşlarımızdan biridir. Özellikle Kayseri Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merkezi’miz, girişimcilerimize ve işletmelerimize ihracat odaklı destekler sunan önemli bir projedir. Odamızın yurt dışı iş gezileri, ihracatçılarımıza sağladığımız destekler ve yeni projelerimizle KOBİ’lerimizin büyümesini desteklemeye birlikte devam edeceğiz. Kayseri, sanayisi, ticareti ve girişimci ruhuyla ülkemizin lokomotif şehirlerinden biridir. Bizler, Kayseri Ticaret Odası olarak, şehrimizin üretim gücünü artıracak her türlü desteği çok kıymetli buluyoruz. KOBİ’lerimizin güçlendirilmesini, üretim ve sanayinin sürdürülebilir büyümesi açısından hayati bir öncelik olarak görüyoruz. Günümüz ekonomik koşulları, finansmana erişimde yaşanan zorluklar, işçilik maliyetlerindeki artışlar ve küresel ticaretteki belirsizlikler, işletmelerimiz için önemli etkenlerin başında yer alıyor. Buna ek olarak, dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarının aciliyeti her geçen gün daha fazla hissediliyor. Bu noktada, KOSGEB’in sunduğu İş Geliştirme, İstihdamı Koruma, Kapasite Geliştirme, Küresel Rekabetçilik ve Dijital Dönüşüm Destek Programları, işletmelerimizin büyüme yolculuğunda kritik bir rehber olacaktır. Özellikle küresel ekonominin hızla değiştiği günümüzde, dijitalleşme ve rekabet gücünü artırma yönünde atılan bu adımları son derece kıymetli buluyoruz. KOBİ’lerimizin yalnızca yerelde değil, uluslararası pazarda da söz sahibi olabilmesi için bu desteklerin büyük bir fırsat sunduğuna inanıyoruz.”

DESTEK PROGRAMLARIYLA SAHADAYIZ

Yalın, erişilebilir, dijital ve küresel bir kurum olma vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, “Sahada KOBİ’lerle birebir temas halindeyiz” dedi.

2025 itibarıyla Küresel Rekabetçilik Destek Programı, Kapasite Geliştirme Destek Programı ve İstihdamı Koruma Destek Programı olmak üzere üç yeni destek modelini devreye aldıklarını belirten İbrahimcioğlu sunumunda, firmaların büyüme yolculuklarında karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olacak bu desteklerin, KOBİ’lerin dijitalleşme, kapasite artırımı ve küresel pazarda rekabetçi olma hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştıracağını belirtti.

İbrahimcioğlu, KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı ile işletmelerin dijitalleşme süreçlerine önemli katkılar sunduklarını belirtti. TÜBİTAK TÜSSİDE iş birliğiyle geliştirilen Dijital Dönüşüm Değerlendirme Aracı sayesinde firmaların dijital olgunluk seviyeleri analiz ediliyor ve ihtiyaç duydukları yatırımlar belirleniyor. Bu kapsamda 20 milyon TL’ye kadar destek sağlanıyor.

Ayrıca YÖNDE Destek Programı ile KOBİ’lerin dijital dönüşüm danışmanlık hizmetlerinden yararlanabileceğini belirten İbrahimcioğlu, bu programın karbon ayak izi,

KOSGEB’in yalnızca finansal destek sağlayan bir kurum olmadığını belirten İbrahimcioğlu, “Bizim hedefimiz, işletmeleri büyüterek mezun etmek. Mikro işletmelerin küçük, küçüklerin orta, ortaların ise büyük ölçekli firmalara dönüşmesini istiyoruz” dedi. Bu kapsamda girişimcilik, ölçek büyütme, sürdürülebilirlik ve küresel rekabet olmak üzere dört ana başlıkta destek programlarını kurguladıklarını ifade etti.

Kayseri’nin girişimcilik kültürü açısından önemli bir şehir olduğunu belirten İbrahimcioğlu, 2024 yılında 1.591 işletmeye toplam 395 milyon TL destek sağlandığını aktardı. 2025 itibarıyla Kayseri’de Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği kapsamında 87 başvurunun onaylandığını ve 17,8 milyon TL destek verildiğini açıkladı.

Ayrıca, İstihdamı Koruma Destek Programı için Kayseri’de şu ana kadar 692 işletmenin başvurduğunu belirten İbrahimcioğlu, başvuruların 31 Mart’a kadar devam ettiğini hatırlattı. KOSGEB olarak destek programlarını sürekli güncellediklerini ve işletmelerin ihtiyaçlarına göre şekillendirdiklerini belirten İbrahimcioğlu, KOBİ’lerin desteklerden daha fazla yararlanması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.