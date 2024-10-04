Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla 4 Ekim 2024 Cuma günü Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi’nin ziyaretinin ücretsiz olduğunu duyurarak, vatandaşları davet etti. KAYSERİ (İGFA)- Kayseri’de gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik kapsamındaki faaliyetleri ile insanlara hizmetin de ötesinde kentteki canlıları da gözeten Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim 2024 Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla vatandaşlar ile dilsiz dostların yer aldığı hayvanat bahçesini buluşturuyor.

“VATANDAŞLARIMIZI BU ANLAMLI GÜNDE DİLSİZ DOSTLARI ZİYARET ETMEYE DAVET EDİYORUM”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayvanların korunmasına, barındırılmasına ve beslenmelerine dikkat çekmek ve bu hususta duyarlılık oluşturmak adına gerçekleştirilen uygulama ile vatandaşları ücretsiz olarak Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret etmeye davet etti. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘Bir gün değil her gün hayvanlarımızı koruyalım’, ‘yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekilerde size merhamet etsin’ hadisi şerifini hatırlatarak, “Günün anlamına ve önemine ilişkin Büyükşehir Belediyemiz ile 4 Ekim 2024 Cuma günü Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçemize ücretsiz giriş sağlama imkânı tanıdık. Vatandaşlarımızı bu anlamlı günde dilsiz dostları ziyaret etmeye davet ediyorum” diye konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, MAMA DESTEĞİ YAPILACAĞINI BİLDİRDİ

Başkan Büyükkılıç öte yandan, 4 Ekim’de Geçici Köpek ve Kedi Bakım Merkezleri’ne, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların ziyaretlerinin planlanmış olduğunu ve aynı zamanda öğrencilerin hayvanlara besleme yapabilmeleri için mama desteği yapılacağını da bildirdi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, TÜM HAYVANLARA SAHİP ÇIKIYOR

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Sokak hayvanları, yabani hayvanlar, üreticilerimizin hayvanları da dâhil tüm hayvanların ihtiyaçlarını karşılama ve beklenmedik durumlarda oluşan hayati tehlike anında yardımlarına koşma noktasına azami gayret gösteriyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Köpek Barınma Evi’nde, bakım, aşılama ve sahiplendirme gibi hizmetlerin sağlandığını belirterek, yazlık ve kışlık iki bölümden oluşan 24 bin metrekare açık alan ve 2 bin metrekare kapalı alanda kurulu, 600 hayvan kapasitesine sahip köpek barınma evinde hayvanların kontrolleri ve tedavilerinin yapıldığını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sokak kedilerinin barınma ve yiyecek ihtiyacını karşılamak amacıyla kedi barınma evinin ise Beştepeler’de hizmet verdiğini ifade eden Büyükkılıç, toplam 500 metrekarelik alana yaptırılan 'Kedi Barınma Evi'nin 100 metrekare kapalı ve 400 metrekare açık alanı bulunduğunu belirtti.

Tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyulması ve hiçbir canlının şiddetin kurbanı olmaması gerektiğini vurgulayan Büyükkılıç, “‘Yaratılanı severim, yaratandan ötürü’ diyen Yunus gibi tüm canlıları severiz ve hepsine sahip çıkarız. Hayvanlar da dâhil tüm canlılara uygulanan şiddetin son bulması temennisiyle 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nü kutluyorum” dedi.