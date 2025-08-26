Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleştirilen, En Havalı Plaj Voleybol Turnuvası yoğun katılım ve büyük bir heyecanla tamamlandı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Erciyes’te düzenlenen en havalı plaj voleybolu turnuvasında 20 erkek takımı ve 8 kadın takımı olmak üzere toplam 84 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Erciyes A.Ş. tarafından düzenlenen etkinlik; Erciyes Hill Hotel, Radisson Blu Mount Erciyes, Meysu, Erciyes ATV Kiralama, Hacı, Megasaray Mount Erciyes, Bayramoğlu Beko, H2650 Restoran, Hüma Hastanesi ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği destekleri ile gerçekleştirildi.

İki gün boyunca Erciyes Dağı’nın 2 bin 200 metre rakımında, özel olarak hazırlanan plaj voleybolu kortlarında oynanan mücadelelerde ilk gün eleme maçları ikinci gün ise yarı final ve final maçları yapıldı. Turnuvada erkeklerde Ice Blue Winter Spor birinciliği elde ederken, Biz Hazırız ikinci, Aşkaşipa ise üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde ise birincilik yine Ice Blue Winter Spor takımının oldu. Rota Spor ikinci, Voleylegends üçüncü sırayı aldı.

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara madalya ve kupaları; AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, Kayseri Voleybol İl Temsilcisi İsmail Yıldırım, Megasaray Mount Erciyes ve Das3917 Genel Müdürü Ertan Dalkılıç tarafından takdim edildi.

Turnuvada dereceye giren erkek takımları ve kadın takımlarından sporculara 100 bin TL para ödülünün yanı sıra, takımlara sponsorlar tarafından çeşitli ödüller verildi.